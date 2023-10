SNAI – Champions League: Napoli, riecco Ancelotti, Quote in equilibrio: «1» a 2,60, Real a 2,50. Inter avanti

Big match al ‘Maradona’, con la squadra di Garcia che parte subito dietro gli spagnoli. A San Siro, nerazzurri favoriti sul Benfica. Mercoledì Milan e Lazio: Pioli ok a Dortmund a 2,80, tre punti di Sarri col Celtic a 2,35

Milano, 2 ottobre – Napoli e il Napoli ritrovano Carlo Ancelotti, ma da avversario. Big match al ‘Maradona’, con la Champions League che entra nel vivo. La squadra di Garcia, dopo le difficoltà iniziali, si è sbloccata segnando otto gol nelle ultime due partite di campionato tra Udinese e Lecce, e si prepara ad affrontare il Real Madrid con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria europea di fila dopo quella in casa del Braga. Proprio per il valore che ha raggiunto il Napoli in Champions, le quote Snai per la partita di martedì sera sono in equilibrio: il segno «2» a 2,50 precede di poco l’«1» a 2,60, con il pareggio più in alto, a 3,70. Visto anche il potenziale offensivo a disposizione, l’Over a 1,65 e il Goal a 1,55 sono nettamente in vantaggio sull’Under a 2,10 e sul Goal a 2,30, mentre Osimhen (2,25) è il marcatore più probabile che precede Rodrygo, Vinicius, Kvaratskhelia, Simeone e Joselu, tutti a 3,50.

Inter col Benfica L’altra squadra in campo martedì è l’Inter, che a San Siro riceve il Benfica. Dopo il pareggio di San Sebastian contro la Real Sociedad firmato da Lautaro Martinez – che arriva dal poker in campionato a Salerno –, i nerazzurri sono avanti nel pronostico su un Benfica che ha iniziato il suo cammino perdendo in casa contro il Salisburgo. La prima vittoria europea della squadra di Inzaghi paga 1,77, con il pareggio a 3,80 e il colpo dei portoghesi a 4,25.

Mercoledì La seconda giornata della fase a gironi di Champions si concluderà mercoledì con gli impegni delle altre due italiane. Il Milan, che arriva dal successo contro la Lazio, vola in Germania per affrontare il Borussia Dortmund: i tedeschi sono avanti, seppur di poco, a 2,40, rispetto al 2,80 che accompagna il «2». Più in alto il pari a 3,50. Trasferta anche per la Lazio, impegnata in Scozia sul campo del Celtic. A differenza del Milan, alla squadra di Sarri la lavagna sorride, «2» a 2,35. Seguono il successo del club di Glasgow a 2,80 e il segno «X» a 3,50.

