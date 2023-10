SNAI – Europa League: Roma, tutto facile col Servette? «1» di Mourinho a 1,16, l’Atalanta rischia a Lisbona

Nella seconda giornata della fase a gironi, i giallorossi cercano contro gli svizzeri il secondo successo dopo quello contro lo Sherif. Il colpo di Gasperini in casa dello Sporting a 3,15. Conference: Fiorentina a 1,43 sul Ferencvaros

Milano, 4 settembre – Dopo la vittoria sul campo dello Sheriff all’esordio, la Roma ha l’opportunità di rafforzare il suo primato nel girone di Europa League. All’Olimpico, giovedì alle 21, arrivano gli svizzeri del Servette, sconfitti 2-0 in casa dallo Slavia Praga nella prima giornata. La quota Snai per la vittoria dei giallorossi è bassissima: segno «1» a 1,16, con il pareggio a 7,50 e il «2» addirittura a 16. Bassa anche l’offerta dell’Over (1,50), con l’Under a 2,35. Poca fiducia sul fatto che il Servette possa segnare: No Goal a 1,50, mentre l’esito opposto paga 2,45. Mourinho, visti gli impegni ravvicinati, potrebbe far riposare qualcuno dei big ma, in ogni caso, Lukaku a 1,65 resta il marcatore più probabile, seguito da Dybala a 1,85 e da Belotti a 2,00. Poi Azmoun ed El Shaarawy a 2,50 e Pellegrini a 2,75. Roma ampiamente favorita per il primo posto nel girone (1,20), seguita dallo Slavia Praga a 5,50, dal Servette a 20 e dallo Sheriff a 33.

In Portogallo L’altra italiana impegnata in Europa League, l’Atalanta, ha un impegno sicuramente più duro, in Portogallo sul campo dello Sporting. Il club di Lisbona, in cui gioca l’ex Lecce Hjulmand, ha i favori del pronostico, con l’«1» a 2,20. Se il «2» sale a 3,15, per il pareggio si vola fino a 3,50. Over e Goal a 1,75 e 1,60 rispetto all’Under a 2,00 e al No Goal a 2,20. I nerazzurri, che hanno debuttato battendo il Rakow, sono la principale indiziata a vincere il Gruppo D (1,70). Subito dietro lo Sporting a 2,25, staccatissime Sturm Graz (20) e Rakow (50).

Fiorentina in discesa In campo anche la Conference League, con la Fiorentina che dopo il pareggio al debutto in Belgio sul campo del Genk ospita gli ungheresi del Ferencvaros. Al Franchi, lavagna Snai tutta dalla parte dei viola, favoriti a 1,43. Il pareggio si gioca a 4,50, la vittoria del Ferencvaros addirittura a 6,25. Per il primo posto nel girone, Italiano a 1,50, con Ferencvaros e Genk a 4,50 e Cucaricki a 75.

