SNAI – Europeo U21: Italia, il trionfo si gioca a 7,50. Dominano Spagna e Germania a 5,00, poi la Francia a 6,50

Mercoledì si comincia a giocare in Romania e Georgia: la squadra di Nicolato, inserita in un girone con i Bleus, la Svizzera e la Norvegia, ha la stessa quota dell’Inghilterra. A 2,50 il primo posto nel Gruppo D

Milano, 19 giugno 2023 – Dalla Nations League all’Europeo, dalla Nazionale maggiore a quella Under 21. Da mercoledì, e fino all’8 luglio, in Romania e Georgia, si gioca la manifestazione continentale che vede al via anche l’Italia di Paolo Nicolato, che l’Europeo non lo vince dal 2004. Gli Azzurrini sono inseriti in un girone con Francia (prima avversaria, giovedì a Cluj), Svizzera e Norvegia: il primo posto dell’Italia vale 2,50, dietro ai Bleus a 1,85 e davanti agli svizzeri a 8,50 e ai norvegesi a 12. Il passaggio del turno si gioca invece a 1,10, segno della fiducia riposta dai bookmaker nell’Italia.

Antepost Nelle quote Snai sulla squadra che alzerà la coppa a Batumi, l’Italia parte al quarto posto, a 7,50, stesso livello dell’Inghilterra. Davanti, a 5,00, ci sono le squadre che hanno vinto gli ultimi tre Europei: la Spagna, che ha trionfato nel 2019 in un’edizione che si è giocata proprio in Italia, e la Germania, che ha conquistato il titolo nel 2017 e nel 2021. Con un’offerta più bassa degli Azzurrini c’è anche la Francia a 6,50.

