SNAI – Formula 1: si corre in Austria, a casa Red Bull, Verstappen fa corsa a sé, quinta vittoria di fila a 1,35

L’olandese, dominatore del Mondiale, al Red Bull Ring può proseguire la sua serie di successi: alle sue spalle la coppia formata da Perez e Alonso, entrambi con una quota di 7,50. La Ferrari di Leclerc a 12

Milano, 29 giugno 2023 – Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a casa Red Bull. In Austria, Max Verstappen – dominatore incontrastato della stagione – cerca la quinta vittoria di fila dopo quelle a Miami, Montecarlo, in Spagna e in Canada. Le quote Snai sono ovviamente dalla parte dell’olandese: un altro passaggio per primo sotto la bandiera a scacchi si gioca a 1,35, poi una voragine. Per trovare altri piloti in corsa per il successo bisogna arrivare alla quota di 7,50 per Sergio Perez – anche lui pilota Red Bull – e Fernando Alonso. Scendendo ancora nella lavagna, troviamo Lewis Hamilton a 10 e, a 12, la Ferrari di Charles Leclerc, con le quote che riflettono il momento di difficoltà della Rossa.

Gara Sprint C’è Verstappen a dominare anche nella lavagna per la vittoria nella Sprint Race. L’olandese si gioca a 1,55, seguito in questo caso da Leclerc a 5,50 e dalla coppia Alonso-Perez a 7,50. Per quello che riguarda, infine, prove libere e qualifiche, Verstappen domina rispettivamente a 1,85 e 1,55. Se nel tabellone delle libere i primi inseguitori sono Perez e Alonso a 5,50, c’è fiducia in Leclerc (4,50) nelle qualifiche.

Antepost Il dominio delle Red Bull ha azzerato la quota per il titolo mondiale di Verstappen, ora crollata a 1,01, con Perez a 25. A 1,45, invece, si gioca l’interessante quota dell’Over 18,5 vittorie stagionali dell’olandese: con 21 Gran Premi nel calendario 2023 e sei vittorie su otto già portate a casa da Verstappen, un’impresa difficile ma non impossibile.

