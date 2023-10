SNAI – MotoGP: Bagnaia e Martin, gioia in Thailandia a 2,25 Ma Pecco resta favorito per la vittoria del Mondiale

Stessa quota per il successo dei due rivali per il titolo: se per la Sprint guida lo spagnolo a 1,75, l’azzurro a 1,45 è ancora in vantaggio nell’antepost

Milano, 26 ottobre – Dopo il maltempo che ha costretto la direzione del Motomondiale a cancellare la Sprint Race e ad anticipare di 24 ore la gara di Phillip Island, dall’Australia ci si sposta in Thailandia, con Pecco Bagnaia che cerca altri punti per consolidare il suo primato nella classifica piloti. Attualmente, il torinese ha 27 punti di vantaggio su Jorge Martin: a testimonianza dell’equilibrio che regna in questa fase finale della stagione, però, le quote Snai sono in equilibrio totale, con la vittoria di Bagnaia e Martin entrambe a 2,25. A completare il podio, l’altro italiano Marco Bezzecchi a 4,50. Discorso diverso per la Gara Sprint: Martin guida a 1,75, poi Bagnaia a 3,50 e Bezzecchi a 4,50, con Binder a 7,50.

Qualifiche Martin è favorito anche nella lavagna delle qualifiche: lo spagnolo parte da 2,00, con Bagnaia a 3,25 e Bezzecchi a 4,50.

Antepost Bagnaia resta però il grande favorito per la vittoria del titolo mondiale: l’azzurro si gioca a 1,45 (prima del Gp d’Australia si trovava a 1,55), con Martin salito rispetto alla scorsa setttimana da 2,30 a 2,55.

