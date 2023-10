SNAI – MotoGP: Bagnaia insegue Martin, ma solo in Australia. Pecco campione a 1,55, lo spagnolo ok a Phillip Island a 2,50

Dopo la vittoria in Indonesia, l’azzurro è tornato a +18 sul rivale per il titolo mondiale. Le quote per la gara australiana, però, sono a favore dell’inseguitore

Milano, 19 ottobre – La vittoria in Indonesia, per Pecco Bagnaia, è stata fondamentale. Il successo di Mandalika ha restituito fiducia e punti di vantaggio al campione del mondo in carica, che si presenta al Gp d’Australia a +18 su Jorge Martin (caduto in Indonesia) a cinque gare dalla fine. Le quote Snai per l’appuntamento in programma a Phillip Island sono però dalla parte dello spagnolo: Martin primo sotto la bandiera a scacchi si gioca a 2,50, con Bagnaia a 3,50 e Bezzecchi a 5,50. Quote identiche anche per la Gara Sprint, mentre per quello che riguarda le qualifiche la forbice si allarga ulteriormente: Martin vale 2,25, Bagnaia insegue a 4,00 con Bezzecchi a 5,50.

Antepost Dopo il successo in Indonesia, la quota per Bagnaia campione del mondo è nuovamente scesa, da 1,75 a 1,55. Discorso inverso invece per Martin, che era a 2,00 e ora vale 2,30.

