SNAI – Qualificazioni europee: Italia, tutto facile con Malta «1» azzurro a 1,03, con l’handicap si sale

A Bari, la squadra di Spalletti cerca tre punti per poi prepararsi al big match di Wembley: Kean, Raspadori e Scamacca i marcatori più probabili a 1,75

Milano, 13 ottobre – A Bari, l’Italia ha il dovere di portare a casa tre punti importanti nel cammino di qualificazione all’Europeo del prossimo anno. L’avversario, Malta, almeno sulla carta è il più abbordabile del girone, e le quote Snai lo dimostrano: il segno «1» paga solo 1,03, con il pareggio a 14 e la vittoria maltese addirittura a 50. Ecco perché conviene dare un’occhiata alle quote handicap: il successo dell’Italia con due gol di scarto (handicap 1) paga 1,15, quello con tre gol di margine 1,48, per salire a 2,15 per un 4-0 o un 5-1. L’Over classico (con soglia 2,5) si gioca a 1,30 (Under a 3,20), con il No Goal a 1,16 che punta sulla porta inviolata dell’Italia, visto che il Goal (entrambe le squadre a segno) vola a 4,50.

Marcatori Moise Kean, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca sono i marcatori più probabili, a 1,75; seguono Domenico Berardi a 1,80, Federico Chiesa a 1,85 e Riccardo Orsolini a 2,25.

Antepost L’Inghilterra, avversaria dell’Italia martedì prossimo, resta a 1,08 la favorita per il primo posto nel girone, forte dei sei punti di vantaggio su Italia (che però ha una partita in meno) e Ucraina. Il primato azzurro vale 8,00, quello ucraino 25.

