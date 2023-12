SNAI - Serie A: Genoa-Juventus apre il weekend, «2» a 1,80 Inzaghi ritrova la Lazio, quote tutte nerazzurre

Saranno ancora i bianconeri i primi a scendere in campo, venerdì sera a Marassi: pareggio a 3,30, colpo di Gilardino a 4,75. Bologna-Roma scontro diretto in zona Champions: Motta favorito a 2,40. La vittoria dell’Inter all’Olimpico a 1,75

Milano, 14 dicembre – Sarà ancora la Juventus ad aprire il weekend di campionato. I bianconeri, secondi a - 2 dalla capolista Inter, scenderanno in campo venerdì sera a Marassi contro il Genoa, con l’obiettivo – lo stesso degli ultimi due turni di Serie A, con altrettante vittorie contro Monza e Napoli – di mettere pressione all’Inter, impegnata poi domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. La squadra di Allegri arriva da sette successi nelle ultime otto partite (unico pareggio proprio nello scontro diretto) ed è ovviamente favorita nelle quote Snai: il segno «2» vale 1,80, seguito a distanza dal pareggio a 3,30 e dall’«1» a 4,75. Almeno nelle previsioni dei bookmaker, sembra una partita con poche reti: l’Under, infatti, parte a 1,55, con l’Over a 2,35; marcato anche il confine tra Goal (2,10) e No Goal (1,67).

Amarcord Inzagh i La Juventus, vincendo a Genova, sarebbe in testa alla Serie A per 48 ore, almeno fino a domenica sera, quando Simone Inzaghi tornerà all’Olimpico da avversario della Lazio. La sua Inter, che ha chiuso al secondo posto il girone di Champions, in campionato è lanciatissima, a differenza dei biancocelesti che hanno anch’essi festeggiato il passaggio agli ottavi in Europa ma che in Italia sono staccati dalle prime posizioni. Ecco perché la lavagna è tutta sbilanciata dalla parte della capolista, favorita a 1,75. Per trovare il segno «1» in tabellone bisogna arrivare addirittura a 4,75, con il pareggio a metà strada, a 3,70. L’altra milanese, il Milan, “retrocessa” in Europa League dopo il terzo posto nel girone di Champions, scenderà in campo alle 12.30 contro il Monza: segno «1» a 1,60, con «X» e «2» rispettivamente a 4,00 e 5,25.

Le altre partite La quota più bassa della sedicesima giornata è quella collegata all’«1» del Napoli al ‘Maradona’ contro il Cagliari, reduce dall’incredibile vittoria in campionato contro il Sassuolo. Mazzarri parte a 1,30, Ranieri addirittura a 8,75. Quello di domenica alle 18 tra Bologna e Roma, almeno a vedere la classifica, è invece il match clou della giornata: un inedito scontro diretto in zona Champions per merito di un Bologna che sta disputando una stagione straordinaria. E la squadra di Thiago Motta parte avanti nelle quote, considerando anche che la Roma sarà anche reduce dall’impegno in Europa League contro lo Sheriff: un altro capolavoro dei rossoblù paga 2,40, con il pareggio a 3,00 e il blitz giallorosso a 3,25.

