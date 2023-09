SNAI - Serie A: il derby di Milano accende il campionato Inzaghi favorito a 2,20, Pioli insegue a 3,45

Sabato a San Siro si riparte col botto dopo la sosta per le nazionali. Tra i segni «1» e «2» c’è il pareggio a 3,40. Juventus-Lazio è l’altro big match, con i bianconeri favoriti a 1,90. Napoli a Genova: «2» a 1,65

Milano, 15 settembre 2023 – Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il campionato di Serie A si accende e riparte col botto, con due big match. Quello più affascinante si gioca sabato alle 18 a San Siro: c’è il derby di Milano, che vale tanto per la supremazia cittadina quanto per la vetta della classifica, visto che le milanesi sono le uniche due squadre in testa a punteggio pieno. A pochi giorni dal debutto in Champions, Simone Inzaghi parte favorito sulla lavagna Snai: la vittoria dell’Inter si gioca a 2,20, seguita dal pareggio a 3,40 e dal successo del Milan a 3,45. Lo scorso anno, dopo il 3-2 di settembre per i rossoneri, l’Inter ha vinto i successivi quattro derby (compresa la Supercoppa e quelli di Champions) senza mai subire reti. Il No Goal paga 2,15, con il Goal a 1,63. Più equilibrio tra Under a 1,90 e Over a 1,83. Nell’elenco dei probabili marcatori, guidano Lautaro Martinez a 3,00, Giroud (reduce dall’infortunio alla caviglia subito con la nazionale francese) a 3,50 e Thuram – una delle novità del derby di Milano – a 3,75. Dietro di loro, a 4,00, ci sono Arnautovic, Jovic, Leao e Okafor.

Allo Stadium Un super sabato di Serie A sarà aperto alle 15 dalla sfida dello Stadium tra Juventus e Lazio. I bianconeri, assieme alla sorpresa Lecce, sono alle spalle delle milanesi; i biancocelesti, invece, erano partiti perdendo contro Lecce e Genoa ma prima della sosta hanno ottenuto una grande vittoria a Napoli. Le quote però sono tutte dalla parte di Allegri, che scatta dai blocchi avanti a 1,90; se il pareggio vale 3,45, il colpo dell’ex Sarri si trova a 4,25. Under a 1,70 favorito sull’Over a 2,00; a contatto invece il Goal a 1,83 e il No Goal a 1,87. Sempre sabato, ma in serata, ecco il Napoli di Garcia, che sul campo del Genoa cerca il ritorno alla vittoria dopo il ko con la Lazio. Tutto in discesa per i campioni d’Italia, almeno nelle quote, con il «2» a 1,65 contrapposto al pareggio a 4,00 e alla vittoria della squadra di Gilardino a 5,25.

Le altre gare La partita più interessante della domenica è quella tra Fiorentina e Atalanta. I viola possono giocarla con il favore della lavagna, visto che l’«1» parte a 2,50. Il pareggio, tra i tre segni tradizionali, ha la quota più alta (3,45), mentre il «2» nerazzurro si gioca a 2,80. In serata la Roma, dopo un avvio negativo (solo un punto in tre partite) non può sbagliare: all’Olimpico arriva l’Empoli, e per Snai sembra essere arrivato il momento della prima vittoria per José Mourinho in questo campionato. Paga 1,42 (quota più bassa dell’intero weekend di Serie A), mentre il colpo dei toscani a 8,00 e il pareggio a 4,50.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434