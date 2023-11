SNAI - Serie A: Juve a Monza per andare in vetta. «2» a 2,00 Napoli-Inter il big match: guida Inzaghi a 2,45, Mazzarri a 2,90

I bianconeri, in campo venerdì sera, vogliono vivere due notti al primo posto: Palladino minaccia a distanza, a 3,85. Milan in discesa col Frosinone (1,45), a 2,50 un altro successo del Bologna, impegnato a Lecce.

Milano, 30 novembre 2023 – Vincere per vivere due notti in cima alla classifica. Questo l’obiettivo della Juventus, che venerdì sera a Monza apre la 14a giornata di Serie A. Dopo il pareggio nello scontro diretto con l’Inter, i bianconeri – che in settimana non hanno avuto l’impegno infrasettimanale europeo – vanno a caccia del primato sul campo di una squadra allenata da un tecnico, Raffaele Palladino, passato da calciatore per il settore giovanile della Juve. La lavagna Snai pende dalla parte di Allegri, con il «2» a 2,00; per arrivare alla «X» (collezionata tre volte nelle ultime quattro partite dai biancorossi) bisogna salire a 3,40, con il successo del Monza a 3,85. Avanti l’Under a 1,75 sul Goal a 2,00; più probabile anche il Goal a 1,77 rispetto al No Goal a 1,92.

Big match Venerdì la Juventus, domenica Napoli-Inter, il big match del weekend, con i nerazzurri reduci dal pareggio in rimonta sul campo del Benfica e la squadra di Mazzarri (all’esordio al ‘Maradona’ dopo il successo di Bergamo) sconfitta in Spagna dal Real Madrid. Inzaghi è in vantaggio a 2,45, tallonato dal segno «1» a 2,90. Più alta delle due vittorie, l’offerta per il pareggio a 3,25. Quella in casa dei campioni d’Italia si preannuncia come una partita ricca di spettacolo e di gol: almeno tre (Over) a 1,73, almeno uno per squadra (Goal) a 1,55. Lautaro Martinez e Osimhen a 2,50 i principali indiziati a segnare, seguiti da Thuram a 3,25 e Kvaratskhelia a 3,75,

Le altre partite Chi è uscito dal turno di coppe europee con le ossa rotte è il Milan, battuto a San Siro dal Borussia Dortmund e con il destino in Champions in bilico. I rossoneri, sabato sera, cercano l’immediato riscatto, sempre in casa, contro il Frosinone, che assieme al Bologna è la grande sorpresa del campionato. Non sembrano esserci, però, i margini per un’altra impresa della squadra di Di Francesco, in lavagna su Snai a 6,75. Per il pareggio, comunque improbabile nelle quote, si scende a 4,75, con l’«1» a 1,45. Chi invece ha già festeggiato l’accesso agli ottavi di Champions è la Lazio, che sabato alle 18 riceve il Cagliari all’Olimpico. Anche in questo caso, tabellone inclinato a favore della squadra di casa («1» a 1,60), con gli altri due segni rispettivamente a 4,00 (pareggio) e 5,50 (vittoria dei sardi). Se l’ennesimo risultato positivo del Bologna si gioca 2,50 (successo a Lecce), la Roma dopo la trasferta in Svizzera di Europa League va a Reggio Emilia ad affrontare il Sassuolo con il vantaggio delle quote: «2» a 2,00. Chiude il programma, lunedì sera, Torino Atalanta: il ritorno ai tre punti dei nerazzurri dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare paga 2,45, con l’«1» a 2,95.

