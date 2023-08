SNAI - Serie A: si riparte con l’Inter favorita, tricolore a 3,00 I nerazzurri debuttano col Monza: «1» in discesa, vale 1,35

Sabato inizia il campionato, che vede la squadra di Inzaghi in cima alla lavagna per lo scudetto, seguita da Juventus, Milan e Napoli a 4,50. Tra le big, quella che rischia di più all’esordio è la squadra di Pioli a Bologna

Milano, 18 agosto 2023 – Il nuovo Napoli senza Spalletti, l’assalto delle milanesi al trono, la Juventus concentrata solo sul campionato, la Lazio di Sarri che vuole consolidarsi, la Roma alla ricerca di un centravanti. La parola passa al campo: sabato inizia il campionato, con il mercato ancora aperto ma con i primi punti in palio. Nonostante il dominio dello scorso anno, non ci sono i campioni d’Italia – nel frattempo passati nelle mani di Rudi Garcia – a guidare la lavagna antepost per il titolo 2023-24: è l’Inter, a 3,00, a partire davanti a tutti. Alle spalle di Inzaghi, il terzetto formato proprio dal Napoli, dal Milan e dalla Juventus a 4,50. Poi la Roma a 12 e la Lazio – che ha perso Milinkovic-Savic ma guadagnato diversi giocatori di qualità – a 15.

Primi ostacoli Sabato alle 18.30, assieme a Empoli-Verona, sarà il Napoli a scendere in campo per primo, allo Stirpe contro il neopromosso Frosinone. Un impegno che, almeno nelle quote Snai, appare alla portata della squadra di Garcia, favorita per i tre punti a 1,30, con il pareggio a 5,50 e la vittoria dei giallazzurri – allenati da Di Francesco dopo che con Grosso avevano dominato lo scorso campionato di Serie B – a 9,50. In serata sarà il turno dell’Inter, che ospita il Monza nel derby lombardo: lavagna simile a quella di Frosinone-Napoli, con i nerazzurri nettamente in vantaggio a 1,35. Se il segno «X» paga 5,25, il «2» di un Monza già eliminato dalla Coppa Italia si trova a 8,25.

Domenica Sarà poi il turno delle romane. Domenica alle 18 la Roma di Mourinho, rinforzata in questi giorni da Renato Sanches e Paredes ma che cerca ancora un attaccante, ospita la Salernitana all’Olimpico: un debutto sulla carta soft per i giallorossi, avanti a 1,55. Nel derby portoghese in panchina, Sousa insegue a 6,25, con in mezzo il pareggio a 4,00. Trasferta a Lecce, invece, per la Lazio di Sarri, che vuole confermare il secondo posto di giugno: un avvio da tre punti dei biancocelesti a 2,00, con «1» e «X» che viaggiano rispettivamente a 3,85 e 3,35. Sempre domenica sera, la Juventus inizia da Udine: Allegri avanti a 1,85, l’«1» dei friulani a 4,50.

Lunedì Dopo quello tra Torino e Cagliari, ecco il secondo posticipo che chiuderà la prima giornata, quello tra Bologna e un Milan che desta grande curiosità dopo la rivoluzione estiva “scatenata” dalla cessione di Tonali al Newcastle. Nonostante qualche difficoltà per i rossoblù in sede di mercato sottolineata anche da Thiago Motta, almeno nelle quote quello dei rossoneri sembra l’impegno più complicato tra le prime quattro favorite per il titolo: il «2» su Snai a 2,00 si fa comunque preferire alla vittoria degli emiliani a 3,85 e al pareggio a 3,50.

