SNAI - Serie A: spicca il derby di Torino, Allegri guida a 1,87 Napoli-Fiorentina, «1» a 1,60. Il colpo di Italiano a 5,25

Inter e Milan favorite su Bologna e Genoa negli altri anticipi di sabato, equilibrio in Lazio-Atalanta: «2» a 2,60 la vittoria di Gasperini, a 2,80 il successo di Sarri

Milano, 6 ottobre – C’è un ultimo turno di campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il clou è il derby di Torino, in programma sabato alle 18 allo Stadium. I bianconeri arrivano dal pareggio contro l’Atalanta e con tre punti rimarrebbero in zona Champions: le quote Snai sono dalla parte della squadra di Allegri, favorita a 1,87, mentre il pareggio e il «2» granata viaggiano rispettivamente a 3,35 e 4,50. Almeno in lavagna, sembra un derby da Under (1,60), mentre l’esito con almeno tre gol complessivi paga 2,20. Più breve la distanza tra il No Goal (1,75) e il Goal (1,97).

Le milanesi La Juventus, con 14 punti in sette partite, è al terzo posto in compagnia di Napoli e Fiorentina. Davanti, con 18, ci sono le milanesi, anche loro impegnate sabato. Alle 15 apre l’Inter, che dopo il successo in Champions contro il Benfica, ospita il Bologna. Quote nettamente a favore dei nerazzurri, con il segno «1» che paga 1,38, offerta più bassa di tutto il weekend di Serie A. Il pareggio vola a 5,00, mentre per il colpo dell’ex Thiago Motta si sale addirittura fino a 7,75. In serata, invece, trasferta difficile per il Milan a Genova, contro un Genoa che ha già battuto big come Lazio e Roma e fatto soffrire – sempre a Marassi – il Napoli campione d’Italia. Nonostante la fatica per l’impegno in Champions contro il Borussia Dortmund, il Milan guida il tabellone Snai a 1,97, mentre gli altri due segni («1» e «X») si trovano rispettivamente a 3,90 e 3,50.

Domenica Il big match della domenica, almeno a guardare la classifica, è quello delle 20.45 tra Napoli e Fiorentina, entrambe reduci dall’impegno europeo (Napoli battuto in Champions dal Real Madrid, mentre la Viola ha pareggiato 2-2 in Conference contro il Ferencvaros). Garcia in pole a 1,60, successo di Italiano a 5,25; in mezzo il pareggio a 4,25. Altra super sfida all’Olimpico tra Lazio e Atalanta, con quote in equilibrio: nerazzurri reduci dal colpo di Lisbona in Europa League leggermente favoriti a 2,60, «1» a 2,80, con il pareggio che è l’esito meno probabile (3,25). Dopo il successo in Europa League contro il Servette, invece, la Roma fa visita al Cagliari dell’ex Ranieri, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato: tre punti per Mourinho a 1,80, pareggio a 3,45, prima gioia dei sardi a 4,75.

Antepost Dopo le prime sette giornate, per il momento la lotta scudetto sembra un affare tra Inter e Milan. Inzaghi in testa alle quote Snai a 2,00, seguito da Pioli a 3,50. Poi Napoli e Juventus a 6,50, prima di una voragine fino ai 25 dell’Atalanta, ai 50 della Roma e ai 75 di Lazio e Fiorentina.

