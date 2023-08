SNAI – Supercoppa europea: le quote dicono Manchester City. Successo di Guardiola nei 90’ a 1,35, il Siviglia risponde a 8,50

Mercoledì ad Atene si assegna il primo trofeo della stagione, con gli inglesi strafavoriti. Il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 5,25, una tripletta di Haaland a?

Milano, 14 agosto 2023 – Se la Serie A è alle porte, all’estero i primi campionati esteri sono già iniziati. Mercoledì, ad Atene, sarà invece il turno del primo trofeo internazionale della stagione, la Supercoppa europea tra Manchester City e Siviglia. Dopo un lungo inseguimento, la squadra di Guardiola è riuscita a conquistare la Champions League e, due mesi dopo la notte di Istanbul, vuole subito bissare con un altro trofeo europeo. I presupposti ci sono tutti, con le quote Snai che vedono Guardiola strafavorito nei 90 minuti sugli spagnoli: il segno «1» paga 1,35, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 5,25 e il successo degli andalusi – che hanno vinto l’Europa League in finale sulla Roma – a 8,50. Se l’Over a 1,60 è avanti sull’Under a 2,25 e il No Goal a 1,83 avanza di poco rispetto al Goal a 1,87, non sembra esserci scampo per il Siviglia neppure nel testa a testa su chi alzerà la coppa comprendendo anche gli eventuali supplementari e rigori: City a 1,17, spagnoli a 5,25.

Tutto su Haaland Subito protagonista all’esordio in campionato con una doppietta sul campo del Burnley, Erling Haaland si prende di diritto il ruolo di favorito numero uno nella lavagna dei marcatori: un gol del norvegese vale “solo” 1,80, con Alvarez a 2,50 e Foden a 3,00 a completare il podio. En Nesyri a 4,50 è invece il primo marcatore più probabile del Siviglia. Ma se fosse un Haaland show? Una doppietta paga 3,50, una tripletta 12.

