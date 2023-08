SNAI – US Open: Sinner ci prova, Jannik re di New York a 15 Ma in quota è grande sfida tra Djokovic e Alcaraz

Al via l’ultimo torneo dello Slam: l’azzurro, che arriva dalla vittoria del primo Masters 1000 in carriera a Toronto, è la grande speranza del tennis italiano. Nole domina a 2,25, segue Carlos a 2,75. Donne: guida Swiatek

Milano, 28 agosto 2023 – È Jannik Sinner la grande speranza del tennis italiano per lo US Open, ultima prova dello Slam, al via oggi. L’azzurro arriva all’appuntamento poche settimane dopo il trionfo di Toronto, primo Masters 1000 conquistato dal 22enne altoatesino, che ha un tabellone difficilissimo a Flushing Meadows ma che proverà a dare fastidio ai due grandi favoriti per la vittoria finale. Sarà il solito duello tra Djokovic e Alcaraz? Probabilmente sì, e lo confermano anche le quote Snai che vedono il serbo – assente lo scorso anno – in testa alla lavagna a 2,25. Se Djokovic dà la caccia al 24° titolo dello Slam, dall’altra parte del tabellone c’è Carlos Alcaraz, che lo scorso anno ha trionfato in America vincendo il primo Major della carriera. Il bis dello spagnolo, testa di serie numero 1, paga 2,75. Dietro Djokovic e Alcaraz c’è Medvedev a 10, poi Sinner. Gli altri azzurri: Matteo Berrettini a 100, Lorenzo Musetti a 150, Lorenzo Sonego a 250. C’è anche l’opzione “tennista italiano in finale” che vale 10. Sinner parte favorito nel match d’esordio contro Hanfmann (1,01). Stesso discorso per Berrettini contro Humbert (1,60) e Sonego contro Moreno de Alboran (1,27).

Femminile Tra le donne, la grande favorita è la polacca Iga Swiatek a 3,50. Alle sue spalle ci sono Aryna Sabalenka a 5,50, Caroline Garcia a 7,00, Coco Gauff a 7,50 ed Elena Rybakina a 8,50. Lontane le italiane: Camila Giorgi a 150, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto a 250, Lucia Bronzetti a 500.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434