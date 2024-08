Stormshot: Isle of Adventure lanciato su Aptoide grazie alla nuova partnership con FunPlus

LISBONA, Portogallo, 27 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Aptoide, importante app store alternativo e piattaforma di distribuzione per Android e iOS, e FunPlus, sviluppatore e distributore mondiale leader nei giochi per dispositivi mobili, hanno unito le forze nell'ambito di una collaborazione strategica che ha portato sulla piattaforma Aptoide il game di successo Stormshot: Isle of Adventure targato FunPlus.

Questa partnership, con il lancio di Stormshot su Aptoide, coniuga l'ampia portata e le esclusive capacità di distribuzione delle app su Android e iOS della piattaforma con la competenza di FunPlus nella creazione di esperienze di gioco coinvolgenti e immersive.

Paulo Trezentos, amministratore delegato di Aptoide, ha espresso il proprio entusiasmo per la partnership: "Siamo entusiasti di accogliere Stormshot: Isle of Adventure nella famiglia Aptoide. FunPlus vanta una notevole esperienza nello sviluppo di videogame coinvolgenti, e questa integrazione si allinea perfettamente con la nostra missione: offrire agli utenti la miglior selezione, e quella e più diversificata, di giochi e app per Android e iOS".

Anche Gao Ge, responsabile sviluppo di Funplus, ha condiviso la propria opinione su questa partnership: "Collaborare con Aptoide è un'opportunità fantastica che consente a FunPlus di raggiungere un pubblico ancora più ampio. L'innovativo approccio di Aptoide alla distribuzione di app e giochi e la sua vasta base di utenti lo rendono la piattaforma ideale per Stormshot: Isle of Adventure. È una collaborazione che migliorerà l'esperienza di gioco degli utenti e favorirà l'ulteriore crescita di questo videogame".

Stormshot: Isle of Adventure è un gioco ricco di azione che combina un gameplay da tiratore scelto con elementi di risoluzione di enigmi. I giocatori partono per un viaggio emozionante in cui elimineranno pirati e fantasmi, salveranno alleati e sveleranno antichi misteri su un'isola mistica. Grazie al variegato combattimento PvP e al gameplay strategico, il videogame offre un'esperienza immersiva che tiene i giocatori incollati allo schermo.

Di recente Aptoide ha lanciato il primo store di giochi non Apple su iOS, marcando così una svolta importante nell'ecosistema dei videogame iOS. Lo store di giochi iOS di Aptoide, oltre a essere il primo lanciato per iOS, offre agli utenti una nuova esperienza e opzioni innovative, con funzionalità di ludicizzazione e una soluzione di acquisto in-app non Apple per i gamer.

Con una lista d'attesa di migliaia di utenti e l'emissione giornaliera di codici di accesso, Aptoide garantisce una crescita controllata e un feedback di qualità per lo store di giochi Aptoide su iOS.

Informazioni su Aptoide

Aptoide è la principale piattaforma alternativa di distribuzione di app e di elaborazione dei pagamenti con una portata globale e disponibile su più canali, tra cui Android e iOS. Con oltre 500 milioni di utenti, 10 miliardi di download e 1 milione di app, Aptoide offre un modo migliore per scoprire app e giochi, con meno restrizioni geografiche e uno dei migliori sistemi di rilevamento malware del mercato.

