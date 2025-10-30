Supermicro amplia la collaborazione con NVIDIA e rafforza la conformità, l'integrità dei dati e la qualità della produzione statunitense di soluzioni infrastrutturali di intelligenza artificiale ottimizzate per applicazioni governative

SAN JOSE, California, e WASHINGTON, 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Questa settimana, Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, presenterà all'NVIDIA GTC di Washington, D.C., le sue soluzioni avanzate per infrastrutture AI, mettendo in evidenza sistemi studiati per soddisfare gli stringenti requisiti dei clienti federali. Supermicro ha annunciato i suoi piani per la fornitura di piattaforme NVIDIA AI di nuova generazione, tra cui NVIDIA Vera Rubin NVL144 e NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX, nel 2026. Inoltre, Supermicro introduce sistemi conformi al TAA (Trade Agreements Act) prodotti negli Stati Uniti, tra cui il sistema 2OU NVIDIA HGX B300 da 8 GPU ad alta densità con un massimo di 144 GPU per rack e un portafoglio ampliato con una Super AI Station basata su NVIDIA GB300 e le nuove soluzioni HPC NVIDIA GB200 NVL4 su scala rack.

"La nostra collaborazione ampliata con NVIDIA e la nostra attenzione alla produzione negli Stati Uniti posizionano Supermicro come partner affidabile per le implementazioni di intelligenza artificiale a livello federale. Avendo sede centrale, produzione e ricerca e sviluppo tutte basate a San Jose, in California, nel cuore della Silicon Valley, abbiamo una capacità e una competenza senza paragoni nella fornitura di soluzioni first-to-market sviluppate, costruite, convalidate (e prodotte) per i clienti federali americani", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Grazie alla collaborazione pluriennale con il nostro fidato partner NVIDIA, anch'esso con sede nella Silicon Valley, Supermicro ha consolidato la sua posizione di pioniere nello sviluppo delle infrastrutture di intelligenza artificiale americane".

Per maggiori informazioni, visitare https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia e https://www.supermicro.com/en/featured/rtx-pro-6000-systems.

Supermicro sta ampliando le sue nuove soluzioni basate sulle GPU NVIDIA HGX B300 e B200, NVIDIA GB300 e GB200 e NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, che offrono prestazioni di elaborazione, efficienza e scalabilità senza precedenti per carichi di lavoro chiave del governo federale, quali sicurezza informatica e rilevamento dei rischi, ingegneria e progettazione, sanità e life science, piattaforme di analisi e fusione dei dati, modellazione e simulazione e infrastrutture virtualizzate sicure.

Il focus di Supermicro sulla produzione basata negli Stati Uniti è un pilastro della sua strategia aziendale. Tutti i sistemi ottimizzati per il governo vengono sviluppati, costruiti e rigorosamente convalidati presso la sede centrale di San Jose, in California, garantendo la piena conformità al TAA e l'idoneità ai sensi del Buy American Act. Questa capacità di produzione nazionale migliora la sicurezza della catena di fornitura e soddisfa i requisiti federali per soluzioni tecnologiche affidabili e di alta qualità.

Grazie alla collaborazione con NVIDIA, Supermicro è pronta a lanciare le piattaforme NVIDIA Vera Rubin NVL144 e NVIDIA Rubin CPX nel 2026. Queste piattaforme offriranno prestazioni di addestramento e inferenza dell'intelligenza artificiale eccezionali rispetto alle soluzioni precedenti, consentendo alle organizzazioni di gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale complessi con un'efficienza eccezionale.

Supermicro presenta inoltre il suo sistema più compatto, un server 2OU NVIDIA HGX B300 da 8 GPU, caratterizzato da un design rack-scale basato su OCP e alimentato da Supermicro Data Center Building Block Solutions®. Questa architettura supporta fino a 144 GPU in un singolo rack, garantendo prestazioni e scalabilità eccezionali per implementazioni AI e HPC su larga scala nei data center governativi.

Supermicro sta ampliando il suo portafoglio focalizzato sulla pubblica amministrazione ottimizzando il modello di riferimento NVIDIA AI Factory for Government. NVIDIA AI Factory for Government è un modello di riferimento completo ed end-to-end che fornisce indicazioni per l'implementazione e la gestione di più carichi di lavoro di intelligenza artificiale in locale e nel cloud ibrido, soddisfacendo al contempo le esigenze di conformità delle organizzazioni che richiedono elevati standard di sicurezza.

Il portfolio include ora la Super AI Station basata su NVIDIA GB300 e le soluzioni HPC NVIDIA GB200 NVL4 rack-scale, entrambe ottimizzate per gli ambienti federali con maggiore sicurezza, affidabilità e scalabilità per soddisfare i rigorosi standard governativi.

Supporto per la nuova rete accelerata

Sottolineando ulteriormente lo sviluppo pionieristico di Supermicro con le nuove tecnologie NVIDIA, oggi l'azienda ha annunciato anche il supporto per la nuova DPU NVIDIA BlueField-4 e NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC nelle fabbriche IA su gigascala. Una volta disponibili, queste nuove tecnologie infrastrutturali accelerate saranno prontamente integrate nei nuovi sistemi di intelligenza artificiale di Supermicro per fornire reti di intelligenza artificiale su scala di cluster, accesso allo storage e offload dell'elaborazione dati più rapidi per la nuova generazione di infrastrutture di intelligenza artificiale NVIDIA. Il design hardware modulare di Supermicro consentirà la rapida integrazione di nuove tecnologie, come NVIDIA BlueField-4 e NVIDIA ConnectX-9, nei progetti di sistemi esistenti con una reingegnerizzazione minima, accelerando il time-to-market e riducendo i costi di sviluppo.

La nuova Super AI Station porta la potenza del server AI sul desktop

Continuando nella sua tradizione di primato nell'implementazione sul mercato delle nuove tecnologie NVIDIA, Supermicro annuncia la nuova Super AI Station ARS-511GD-NB-LCC raffreddata a liquido. Grazie all'integrazione del Superchip GB300 di fascia alta per server in un formato deskside, questa piattaforma è la prima del suo genere, in grado di garantire prestazioni senza pari e di generare una potenza di calcolo AI PFLOPS 5 volte superiore rispetto alle tradizionali workstation GPU basate su PCIe. Questa nuova Super AI Station è una soluzione completa per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, la messa a punto, la prototipazione e lo sviluppo di applicazioni e algoritmi; può essere implementata in locale per una latenza senza pari e una sicurezza dei dati completa, supportando modelli con fino a 1 trilione di parametri. Questa piattaforma autonoma è ideale per agenzie governative, startup, laboratori di ricerca e di tecnologia avanzata che potrebbero non avere accesso a infrastrutture server tradizionali per scopi di sviluppo dell'intelligenza artificiale e che non sono in grado di sfruttare servizi di intelligenza artificiale su scala cluster o cloud a causa di problemi di disponibilità, costi, privacy e latenza.

La Super AI Station può essere utilizzata in un ambiente desktop o montata su rack e viene fornita come soluzione all-in-one completamente integrata, che include:

Ora disponibile la soluzione HPC e AI accelerata da GPU GB200 NVL4 su scala rack

Supermicro annuncia inoltre la disponibilità generale della sua piattaforma rack-scale ARS-121GL-NB2B-LCC NVL4 per carichi di lavoro scientifici HPC e AI accelerati da GPU, quali simulazione molecolare, modellazione meteorologica, dinamica dei fluidi e genomica. Grazie alle prestazioni rivoluzionarie garantite da quattro GPU Blackwell connesse tramite NVIDIA NVLink™, unite a due CPU NVIDIA Grace™ tramite NVLink-C2C, è possibile collegare fino a 32 nodi per rack tramite la rete NVIDIA ConnectX-8, per un massimo di 800G per GPU. La soluzione è scalabile a livello di sistema e di rack, a seconda dei requisiti del carico di lavoro, e può essere raffreddata a liquido tramite CDU in-rack o in-row.

Questi sistemi Supermicro sono ideali per lo sviluppo e l'implementazione dell'intelligenza artificiale utilizzando il software NVIDIA AI Enterprise e i modelli di intelligenza artificiale aperti NVIDIA Nemotron.

