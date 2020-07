Il Rotary: rispetto del principio di sussidiarietà. Terminato il 62esimo congresso del Distretto 2080

Roma, 26 giugno 2019 - Il Distretto Rotary 2080, capitano dal Governatore Patrizia Cardone, ha visto la realizzazione del 62° congresso distrettuale dal tema “Passione, esperienza, e servizio: il Rotary nel suo impegno a favore dell'Italia e della Comunità internazionale”, organizzato a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana lo scorso week end.

Tanti sono stati gli illustri relatori intervenuti tra Rotariani, esponenti delle Istituzioni e leader della società civile, che hanno sottolineato quanto sia importante impegnarsi con passione e dedizione nelle attività della propria vita: nel lavoro, nella famiglia e nel terzo settore. Quest'ultimo è stato più volte citato come un pilastro del Paese. Infatti, il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, singoli e associati. Il principio di sussidiarietà diventa così un principio cardine, atto a preservare la dignità trascendente della persona umana.

Significativo è stato l'intervento dell'On. Paola Binetti, che ha evidenziato quanto il volontariato sia un diritto, ma anche un dovere che si ha nei confronti della società.

Nella stessa direzione l'On. Maria Teresa Bellucci, che ha rimarcato quanto sia necessario essere di ispirazione per gli altri. La vita va pensata e dedicata a qualcuno, per darle un maggior senso. Numerosi sono gli italiani che hanno compreso questo messaggio. Sono, infatti, 5 milioni i volontari nel nostro Paese. E tanti sono i rotariani a livello globale, che ben han presente questo modo di pensare: circa 1,2 milioni.

Il Rotary è da sempre impegnato nel sostenere le comunità di appartenenza. Infatti, il suo scopo è quello di diffondere l’ideale del servire, inteso come propulsore di ogni attività. In particolare si propone di: promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci, per renderli meglio atti a servire l’interesse generale; riconoscere la dignità di ogni occupazione utile; orientare l’attività privata, professionale e pubblica dei membri dei Club al concetto del servizio; propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra le nazioni e i popoli.

Il congresso, dall'intensa partecipazione di pubblico, si è concluso con il passaggio del collare, tradizionale gesto di chiusura di un anno rotariano, tra il Governatore Patrizia Cardone e il suo successore Giulio Bicciolo.

Il Rotary è il punto d’incontro in cui uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti ed imprenditori si riuniscono per impegnarsi a risolvere i problemi più pressanti, scambiare idee, agire ed apportare cambiamenti positivi e duraturi nella comunità.

