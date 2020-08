Dal 15 al 29 febbraio a Viterbo e Rivoli ( To) l'iniziativa solidale " Mangia per bene"

Roma, 11 febbraio 2020 - Un’iniziativa solidale che vuole raccogliere fondi per cause concrete. È questo lo scopo di “Mangia per bene” che dal 15 al 29 febbraio farà tappa a Viterbo e a Rivoli (TO). Una serie di eventi speciali e una cena solidale organizzati nelle Gaming Hall di Via Igino Garbini, 23 (Viterbo) e Corso Primo Levi, 25/A (Rivoli) che avranno come protagonisti la cucina. Tutti i giorni, oltre a una raccolta fondi, sarà servito un delizioso piatto special di tagliatelle al tartufo a soli €5. La cena di chiusura delle attività solidali è in programma sabato 29 febbraio con un menu ad hoc a disposizione di tutti a soli €5.

A Viterbo le donazioni aiuteranno Danilo Luzzi, vittima a soli 15 anni di un incidente su una giostra a Vejano, durante i festeggiamenti per il patrono Sant’Orsio. I genitori del ragazzo utilizzeranno i fondi raccolti per l’acquisto di un montacarichi, che permetta a Danilo di salire e scendere le scale di casa. A seguito del malore che lo ha colpito nel 2018 durante un giro sul “calcinculo”, Danilo ha infatti perso l’uso degli arti inferiori.

A Rivoli invece i fondi raccolti sosterranno le attività della Confraternita Misericordia di Torino. L’Associazione, nata nel 2015, opera nel campo sanitario, socio assistenziale e della protezione civile. I suoi volontari sono quotidianamente impegnati al servizio di chi ne ha bisogno, con mezzi speciali, ambulanze da trasporto e di rianimazione. In particolare i fondi raccolti serviranno per un servizio di guardia medica pediatrica.

Gli assegni di solidarietà verranno consegnati in occasione delle cene di chiusura del 29 febbraio.

Per informazioni sugli eventi:

Viterbo 0761-309339

Rivoli 011-9574285