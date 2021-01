BPER Banca, un sostegno alla Caritas e all’Emporio “Il Mantello” per affrontare l’emergenza Covid

Attraverso l’iniziativa “Uniti oltre le attese” la Banca ha donato 15 mila euro a ciascuno dei due Enti, destinati a iniziative di solidarietà

Ferrara, 5 gennaio 2021 - Il progetto “Uniti oltre le attese” di BPER Banca, nato già all’inizio della pandemia, si è concretizzato in questi mesi con una serie di iniziative a sostegno della ricerca, della formazione e della solidarietà verso le fasce di popolazione più colpite dall’emergenza sanitaria e sociale.

In particolare, a Ferrara sono stati donati 15 mila euro alla Caritas Diocesana e 15 mila euro all’Emporio Solidale Il Mantello.

Nei giorni scorsi, in occasione di una visita alla Caritas, avvenuta insieme all’Arcivescovo di Ferrara Mons. Perego e al Direttore Paolo Falaguasta, il Direttore Regionale Emilia Est di BPER Banca, Paolo Barchi, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi all’emergenza sanitaria si sono purtroppo affiancate anche crisi sociali ed economiche preoccupanti. La Banca è voluta intervenire prontamente per sostenere enti e associazioni che possano aiutare a contrastare i gravi disagi che devono affrontare i cittadini, specialmente le fasce più deboli. A Ferrara ci siamo rivolti alla Caritas e all’Emporio Solidale ‘Il Mantello’. Siamo molto grati ai loro associati, che sono impegnati tutti i giorni nella loro attività di volontari”.

L’Arcivescovo Mons. Gian Carlo Perego ha aggiunto: “Ringraziamo i dipendenti e la Direzione di BPER Banca per la generosa donazione. Ogni giorno qui alla Caritas offriamo pasti caldi, beni di prima necessità e assistenza ai cittadini in difficoltà, un servizio importantissimo per tutto il territorio e questo intervento è senz’altro un aiuto decisivo”.

La Presidente dell’Emporio Solidale “Il Mantello”, Giulia Fiore, ha a sua volta affermato: “Desidero ringraziare sinceramente BPER Banca e tutti i suoi dipendenti per il sostegno che hanno dato al Mantello fin dalla sua nascita. Questo contributo arriva per noi in un momento molto importante, poiché a causa della crisi economica generata dalla pandemia, l’Emporio ha cercato di rispondere prontamente ai bisogni delle persone e della comunità. Grazie alle donazioni ricevute abbiamo infatti potuto aiutare, ad oggi, altri 170 nuclei familiari, oltre ai 131 già seguiti. Il nostro obiettivo è quello di poter supportare persone in difficoltà”.

