NUMERO BLU tra le realtà al fianco di “Teniamoci per Mano Onlus” per costruire un parco giochi inclusivo a Roma

Il 12 novembre previsto un torneo di tennis e padel per una raccolta fondi a sostegno del progetto, con il coinvolgimento dei dipendenti dell’azienda e delle loro famiglie.

Milano, 10 novembre 2023 – Saranno i campi del circolo “La Torre Sporting Club” ad ospitare la terza ed ultima tappa della I Edizione del “Tour del sorriso” organizzato dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus”, con il supporto -tra gli altri brand- anche di NUMERO BLU, realtà italiana attiva nell’ambito del BPO.

L’evento sportivo-solidale che coinvolge tutti gli appassionati di tennis e padel potenzialmente interessati, è stato organizzato da “Teniamoci per Mano Onlus” per raccogliere fondi da destinare alla costruzione del primo parco giochi per bambini con disabilità presso l’area verde “Don Baldon” in Villa Chigi, nella II Municipalità del Comune di Roma. La chiusura dei lavori è prevista ad aprile 2024. L’evento -aperto a tutti, soprattutto alle famiglie- vedrà il coinvolgimento dei clown di corsia del Distretto di Roma che organizzeranno giochi di gruppo, attività ludiche e laboratori creativi a beneficio dei più piccoli. “Un’iniziativa cui aderiamo con grande gioia” -ha affermato Luca Leopizzi, CEO di Numero Blu. “Siamo consapevoli di quanto fondamentale sia riuscire a perseguire gli obiettivi di business unitamente al sostegno di iniziative sociali che insistono sul territorio, anche a livello locale, nelle zone in cui siamo fisicamente presenti con le nostre sedi. Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Tour del Sorriso Onlus per averci dato l’opportunità di affiancare il nostro nome e contributo a un’iniziativa di tale valenza, cui parteciperemo sia come azienda che individualmente, avendo riscontrato grande entusiasmo da parte delle nostre persone e delle rispettive famiglie”. Il supporto da parte di Numero Blu alla I Edizione del “Tour del sorriso” è coerente con il percorso svolto dall’azienda fino ad oggi in termini di Sostenibilità e Responsabilità Sociale: proprio per questa capacità di ripensare la propria cultura ed operatività, Numero Blu è rientrata nel 5% delle aziende con il miglior rating sui temi della Responsabilità Sociale di Impresa, come emerge dal CSR Assessment 2020 di Ecovadis, organizzazione internazionale per la valutazione della sostenibilità aziendale. Le iniziative intraprese da Numero Blu riguardano un’ampia sfera di comportamenti ed ambiti virtuosi, tra cui il contenimento dei consumi energetici, il miglioramento dell’ambiente lavorativo, il consumo consapevole dell’acqua, e la preservazione dell’ambiente con il progetto Carbon Free che prevede la piantumazione di alberi in Nepal che porterà ad assorbire circa 8.000kg di Co2. Entrambi i progetti coinvolgono direttamente i dipendenti in comportamenti virtuosi, esattamente come accadrà il 12 novembre, in occasione della terza tappa della I Edizione del “Tour del sorriso”, organizzata da “Teniamoci per Mano Onlus”.

A proposito di NUMERO BLU SpA

NUMERO BLU è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni NUMERO BLU non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); oltre 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: NUMERO BLU crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it

“TENIAMOCI PER MANO ONLUS” E LA CLOWNTERAPIA

Attraverso la terapia del sorriso, i volontari di “Teniamoci per Mano ONLUS” rendono il ricovero di bambini e adulti più leggero. La clownterapia è una terapia medica alternativa che non vuole sostituirsi alle cure tradizionali ma essere di supporto: infatti i clown attraverso il gioco e la fantasia riescono a trasformare semplici stanze di ospedale in vere e proprie stanze da gioco, stimolando il buon umore dei pazienti e del personale medico. Gli studi scientifici hanno dimostrato che ridere attiva tutte le parti del corpo umano producendo beta endorfine da parte delle ghiandole surrenali che producono cortisolo, un ormone che regola la risposta allo stress e aiuta a sopportare meglio il dolore, fisico o psicologico con grandi benefici sui pazienti, in modo particolare su quelli più piccoli che possono godere, anche nelle situazioni più compromesse, di veri e propri momenti di magia.