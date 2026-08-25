The House of Harry Winston presenta "Rare Jewels of the World"

Una nuova esposizione di alta gioielleria e orologi a Shanghai, Cina

SHANGHAI, 25 agosto 2026 /PRNewswire/ -- The House of Harry Winston, il leggendario marchio di gioielli e orologi noto come "King of Diamonds", presenta la sua magnifica esposizione di alta gioielleria e orologi "Rare Jewels of the World" a Shanghai, in Cina. Aperta al pubblico dal 7 al 13 settembre, la nuova mostra presenterà le pietre leggendarie della House, gioielli di alta gamma unici nel loro genere, tesori d'archivio e orologi.

Dai celebri diamanti e pietre preziose ai capolavori del design, più di 165 creazioni iconiche di gioielli e orologi pregiati saranno esposte insieme per la prima volta, riflettendo la profonda impronta di Harry Winston sul settore, la sua visione progettuale pionieristica e il continuo impegno della House volto a rappresentare solo il meglio.

10 gallerie perfettamente curate accompagneranno i visitatori della mostra in un viaggio, dagli esordi di Harry Winston fino ad arrivare ai magnifici gioielli odierni, ognuno dei quali offre un'opportunità unica di scoprire un capitolo decisivo nell'eredità quasi secolare della House.

Immagini e video clip inediti mostrano la vita di Harry Winston, mentre i visitatori attraversano l'Heritage Tunnel; la Vintage Gallery presenta creazioni di riferimento dagli archivi della House; una sezione speciale, dedicata alla storia di Harry Winston in Cina, svela il legame di lunga data e i traguardi significativi condivisi: il 2026 celebra infatti trent'anni da quando la House ha ospitato la sua prima mostra al Museo del Palazzo nella Città Proibita di Pechino. Ulteriori gallerie esaminano il linguaggio distintivo del design della House, tra cui l'evoluzione del Winston Cluster, la sua rinomata artigianalità e i gioielli di diamanti per i momenti più significativi della vita. L'affinità duratura di Harry Winston con New York prende vita con una passeggiata interattiva attraverso Central Park, che conduce a due spettacolari gallerie di alta gioielleria, sede di una straordinaria selezione di capolavori unici nel loro genere.

Il protagonista della mostra è il Winston Pink Legacy Diamond, una pietra così intimamente legata a Harry Winston che il suo peso di 18,96 carati rimanda all'anno di nascita di Harry Winston. La dimensione eccezionale del Winston Pink Legacy e la rara gradazione di colore rosa "fancy vivid" lo rendono uno dei diamanti più sensazionali al mondo e la House è orgogliosa di portare questo pezzo straordinario a Shanghai per la prima volta. Un'altra meravigliosa pietra preziosa di rilievo è il Rockefeller-Winston Emerald. La spettacolare pietra preziosa prese originariamente il nome dai suoi proprietari, la famosa famiglia Rockefeller, ma per mano degli artigiani Harry Winston, lo smeraldo da 18,03 carati è ora incastonato in uno straordinario anello in stile Winston, con splendidi accenti di diamante.

Rappresentando il punto più alto della rarità, della bellezza e dell'artigianalità senza pari, la mostra riflette l'occhio esperto e gli standard rigorosi che hanno plasmato la House of Harry Winston per più di 90 anni.

La mostra "Rare Jewels of the World" di Harry Winston sarà aperta al pubblico dal 7 al 13 settembre presso lo Shanghai Exhibition Centre. Per effettuare una prenotazione, consultare il mini-programma dedicato di Harry Winston su WeChat o cliccare sui link di seguito.

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