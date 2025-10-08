circle x black
THE WORLD'S BEST BAR È IL BAR LEONE DI HONG KONG, SVELA LA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025

08 ottobre 2025 | 17.27
LONDRA, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La lista The World's 50 Best Bars 2025, sponsorizzata da Perrier, è stata svelata durante una cerimonia di premiazione dal vivo a Hong Kong. L'evento annuale ha riunito ancora una volta la community globale dei bar per la 17ª edizione, in riconoscimento degli straordinari risultati del settore.

Situato nel quartiere Central di Hong Kong, il Bar Leone è costruito sulla filosofia dei "cocktail popolari", rendendo omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una conversazione informale. L'obiettivo del co-fondatore Lorenzo Antinori era quello di eliminare la complessità della mixology moderna e tornare a drink semplici e di alta qualità serviti con calore e precisione.

Altri bar nella top five sono Handshake Speakeasy di Città del Messico (No.2), Sips (No.3) e Paradiso (No.4) di Barcellona e Tayēr + Elementary di Londra (No.5).

Commenta Emma Sleight, responsabile editorial per The World's 50 Best Bars: "È un piacere annunciare che il Bar Leone è The World's Best Bar 2025, sponsorizzato da Perrier. Si tratta del migliore risultato mai ottenuto da un in Asia, che si aggiudica il primo posto, a testimonianza dell'impegno del Bar Leone nel ridefinire l'eccellenza dell'ospitalità. Siamo onorati di mettere in luce la diversità del panorama mondiale dei bar e di brindare a tutti  i locali che si sono guadagnati un posto nella lista".

