"Topp Jirayut" individua tre problemi riguardanti le valute digitali al World Economic Forum 2024

BANGKOK, 2 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd., guidato da Jirayut Srupsrisopa, Fondatore e Ceo del gruppo, ha partecipato al World Economic Forum 2024 che si è tenuto dal 15 al 19 gennaio 2024 a Davos, in Svizzera. Questo famoso convegno economico ha ospitato oltre 2.800 delegati – leader mondiali, fondatori di aziende di prestigio e professori universitari di tutto il mondo, che hanno presentato i loro punti di vista sulla direzione in cui quest'anno si muove l'economia mondiale. Erano presenti anche il Primo ministro e il Ministro delle finanze della Thailandia, Srettha Thavisin, insieme a varie importanti aziende thailandesi.

Per il terzo anno consecutivo "Topp Jirayut" è stato cordialmente invitato e condividere la sua visione improntata al concetto "Ricreare fiducia", simboleggiando il ritorno della fiducia dopo un periodo di fiacca crescita economica negli ultimi due - tre anni.

In occasione del forum "Topp Jirayut" ha tenuto uno degli interventi di apertura sull'argomento "Una valutazione realistica delle criptovalute", illustrando le linee guida adatte per le normative del settore delle risorse digitali ai fini della promozione del commercio e della protezione dei consumatori nonché la direzione in cui va il settore stesso. Hanno contribuito a questa discussione sia organismi pubblici globali che esponenti di settori privati, tra cui Grayscale Investments, il governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong (HKSAR), Ripple e Fluency Group.

Jirayut Srupsrisopa, Ceo Bitkub, ha discusso tre problemi significativi riguardanti le risorse digitali: "Le norme e i controlli sulle risorse digitali dovrebbero essere creati in base allo sviluppo dei massimi potenziali delle criptovalute, senza violare le leggi. Fortunatamente in Thailandia il mercato delle criptovalute è validato e certificato dalla Securities and Exchange Commission e si appoggia anche ad altri due attendibili istituti finanziari, assicurando opportunità per lo sviluppo di innovazioni".

Ha aggiunto Jirayut: "In secondo luogo, l'approvazione degli ETF Bitcoin Spot mira a stimolare la domanda in crescita di contrattazioni di risorse digitali, in cui le norme abbiano il minimo impatto sulla discrezione o sui limiti della competizione. È consigliabile che le autorità normative comprendano bene i vari aspetti delle contrattazioni di risorse digitali o anche provino a eseguirle prima di creare il quadro di riferimento normativo, affinché le norme e i regolamenti siano in linea con la vera situazione commerciale. E infine, la creazione di normative concernenti le risorse digitali non deve essere applicabile in base a un principio di standardizzazione. Tali normative dovrebbero essere definite in conformità a specifici requisiti per ogni contesto".

