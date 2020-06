C.H. Robinson amplia la propria presenza globale con l’acquisizione di Dema Service S.p.A

L’acquisizione rafforza ulteriormente il business del Trasporto di Superficie della società in Europa

Milano, 23 maggio 2019 – C.H. Robinson (NASDAQ: CHRW) continua ad ampliare la propria presenza a livello globale con l’acquisizione di Dema Service S.p.A. (Dema Service), società italiana leader in Europa nel settore dei trasporti su strada.

“L’acquisizione di Dema Service è un traguardo particolarmente significativo per C.H. Robinson, perché rafforzerà la nostra attuale presenza in Italia, uno dei principali mercati del trasporto su strada in Europa”, ha dichiarato Jeroen Eijsink, Responsabile Europa di C.H. Robinson. “Siamo impazienti di iniziare a lavorare con i clienti di Dema Service ai quali offriremo la nostra gamma completa di servizi di logistica contribuendo a migliorare le loro supply chain.”

Questa operazione rappresenta la seconda acquisizione conclusa da C.H. Robinson in Europa nel 2019. Di recente, infatti, la società ha acquisito Space Cargo, gruppo dedicato al trasporto merci che ha permesso a C.H. Robinson di ampliare la propria presenza in Spagna e in Colombia.

Dema Service è un’azienda di logistica privata che si occupa di servizi di trasporto su gomma in tutta Europa. Con sede centrale a Chieti e circa 100 dipendenti, Dema Service è presente sul mercato con tre uffici in Italia, Polonia e Repubblica Ceca.

“Siamo entusiasti all’idea di entrare a far parte di C.H. Robinson, uno dei principali fornitori di Third-Party Logistics (3PL) a livello mondiale, e di contribuire alla significativa presenza europea della società”, ha commentato Mauro de Lellis, cofondatore di Dema Service. “L’unione della nostra vasta conoscenza del mercato locale e della rete globale di C.H. Robinson ci permetterà di offrire dei servizi di qualità superiore ai nostri clienti.”

C.H. Robinson integrerà Dema Service nella divisione Trasporto di superficie Europa e nella sua piattaforma tecnologica globale proprietaria, Navisphere.

C.H. Robinson crede nell’importanza dell’accelerazione del commercio globale per consegnare nel migliore dei modi i prodotti e i principali beni dell’economia mondiale. Sfruttando i punti di forza dei propri esperti, dei propri processi ampiamente testati e della propria tecnologia globale, C.H. Robinson aiuta i propri clienti a lavorare in modo più smart. Come principale fornitore di Third-Party Logistics (3PL) al mondo, l’azienda offre un ampio portafoglio di servizi di logistica, approvvigionamento di prodotti freschi e servizi gestiti per oltre 124.000 clienti e 76.000 vettori con contratti attivi attraverso la propria rete integrata di uffici e oltre 15.000 collaboratori. Insieme alla propria Fondazione e ai propri dipendenti l’azienda destina ogni anno milioni di dollari a numerose organizzazioni. C.H. Robinson (CHRW), società con sede a Eden Prairie (Minnesota), è quotata al NASDAQ dal 1997.

Dema Service

Dema Service è una società leader del trasporto su strada in Europa che si occupa anche di trasporto merci e di altri servizi di logistica. E’ stata fondata nel 2004 e ha sede a Chieti.