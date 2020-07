Concorso per l'anniversario di Hahn Air: un fortunato agente potrà vincere un biglietto per volare intorno al mondo

DREIEICH, Germania, 16 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Hahn Air ha annunciato un esclusivo concorso riservato agli agenti di viaggio in tutto il mondo: tutti i partecipanti che riusciranno a risolvere un gioco con un oggetto nascosto hanno l'opportunità di vincere un biglietto del valore di 5.000 € da usare per viaggiare ovunque nel mondo. La competizione ha inizio oggi, 16 settembre (16/9) e coincide dunque con il codice numerico della compagnia aerea tedesca e leader nel settore dell'emissione di biglietti (169). Gli agenti di viaggio hanno 169 ore per partecipare (dalle ore 0:01 CET del 16 Settembre alle ore 1:00 CET del 23 Settembre).

Il concorso in questione è solo uno delle tante attività che avranno luogo quest'anno per celebrare il 20° anniversario di Hahn Air: 20 anni di soluzioni di biglietteria offerte ad agenti di viaggio in tutto il mondo. "Da quando abbiamo avviato la nostra attività di biglietteria due decenni fa, la nostra rete è cresciuta costantemente fino a raggiungere oltre 100.000 agenzie di viaggio in 190 mercati", ha dichiarato Kimberley Long, Vice President Sales and Agency Distribution. "Con il concorso per il nostro anniversario intendiamo ringraziare tutti gli agenti di viaggio nel mondo per la loro lealtà e fiducia."

Per poter partecipare all'estrazione e avere la possibilità di vincere il premio in palio, gli agenti di viaggio dovranno completare un divertente gioco "con oggetto nascosto" sul sito web di Hahn Air. L'obiettivo del gioco è quello di trovare Martin, l'astuto agente di viaggio mascotte di Hahn Air, e contare quante volte può essere avvistato in un'immagine colorata di un aeroporto che mostra varie scene tipiche negli aeroporti. Il fortunato vincitore riceverà un importante premio del valore di 5.000 € sotto forma di una carta HR e-Payment (UATP) precaricato che potrà essere usato per un volo emesso su un biglietto HR-169 verso qualsiasi destinazione nel mondo. In aggiunta, il premio consente la massima flessibilità di utilizzo: l'agente di viaggio vincitore potrà usare la carta HR e-Payment (UATP) precaricato per pagare un numero illimitato di voli e passeggeri fino al valore complessivo di 5.000 €. I termini e le condizioni sono specificati sul sito web di Hahn Air.

Gli agenti di viaggio possono partecipare al concorso accedendo al proprio account Hahn Air su www.hahnair.com/games. Possono partecipare anche gli agenti senza account. Tuttavia, dovranno prima registrarsi. Il vincitore sarà annunciato sul sito web di Hahn Air il 26 settembre 2019.

Informazioni su Hahn AirHahn Air è una compagnia aerea tedesca che opera voli di linea e charter executive. Dal 1999, la compagnia offre servizi di distribuzione indiretta ad altre compagnie aeree, fornendo soluzioni di biglietteria a 100.000 agenzie di viaggio in 190 paesi. Con i suoi 20 anni di esperienza, l'azienda si è ormai affermata come leader nel settore. Oggi, la rete di partner di Hahn Air comprende oltre 350 compagnie aeree partner.

Sebbene Hahn Air offra i suoi servizi di distribuzione esclusivamente ad aziende specializzate nel trasporto e soluzioni di biglietteria soltanto ad agenti di viaggio, i viaggiatori finali traggono vantaggio nella maggiore disponibilità di vettori, tratte e destinazioni. Ogni anno, milioni di passeggeri viaggiano fra 4.000 località con biglietti HR-169 emessi da Hahn Air. Hahn Air è la prima e unica compagnia aerea mondiale che offre il rimborso gratuito e onnicomprensivo in caso d'insolvenza del vettore operante. Hahn Air è un membro dell'International Air Transport Association (IATA) e un attore riconosciuto a livello globale per il suo ruolo leader nel settore del trasporto aereo.

Hahn Air appartiene al 100% all'Hahn Air Group, una società internazionale con sede a Dreieich, vicino a Francoforte sul Meno, Germania. La flotta di Hahn Air Lines opera dagli aeroporti di Düsseldorf e di Francoforte Egelsbach. Il gruppo, che ha uffici in città di tutto il mondo, tra le quali Minneapolis, Montevideo, Casablanca, Nuova Delhi, Manila e Johannesburg, realizza un fatturato globale annuo di circa 1 miliardo di USD per i propri clienti.

