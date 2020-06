China Eastern, insieme a Galor e la concorrente di Miss Italia, accompagna i viaggiatori alla scoperta dell'aeroporto di Pechino Daxing.

PECHINO, 5 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- China Eastern e Giada Pulcinelli, Miss Italia nella 49sima edizione di "Miss All Nations" , hanno di recente accompagnato la star del web cinese, Raz Galor, in un tour dell'aeroporto di Pechino Daxing. Dopo la sua apertura il 25 settembre 2019 l'aeroporto è diventato già un'attrazione turistica globale. Raz Galor, è uno dei tanti follower che non vedeva l'ora di esplorare questo hub all'avanguardia.

Galor ha raccontato la sua visita presso l'aeroporto di Daxing in un Vlog, che ha riscosso subito un gran successo sul web.

Nel video Raz è accompagnato da Giada, ex concorrente di Miss Italia che lavora da tre anni come assistente di volo per China Eastern Airlines, che ci mostra, con estrema meraviglia questa eccezionale struttura moderna dell'aviazione.

Come sottolinea Raz nel video, l'enorme aeroporto è il terminal più complesso al mondo. Si estende per un'area di oltre 27km₂, quasi come 63 volte piazza Tiananmen. La struttura è retta soltanto da 8 pilastri e i vetri che compongono il soffitto sono uno diverso dall'altro, e vanta un design che ha scardinato tutti i principi convenzionali.

Nel suo Vlog, il ragazzo si sofferma sull'alta tecnologia utilizzata nell'aeroporto. Sotto la guida di Giada, Galor sperimenta le pratiche di check-in tramite riconoscimento facciale di China Eastern, con cui i passeggeri possono ricevere le informazioni sul telefono, selezionare i posti a sedere e ottenere tutte le informazioni necessarie prima dell'imbarco.

Un'altra novità è il tag elettronico per i bagagli: i dispositivi presso i banchi check-in registrano le informazioni dei bagagli in pochi secondi, rendendo l'esperienza del viaggio ancora più piacevole.

All'ingresso della VIP lounge di China Eastern, Galor è accolto da un'assistente che indossa degli occhiali per il riconoscimento facciale che, come dice Giada, permettono di visualizzare le informazioni sui passeggeri, per cui i volti dei passeggeri diventano un vero e proprio pass per la VIP lounge.

"La tecnologia sta davvero cambiando le nostre vite" dice Galor alla fine del video, spiegando come le tecnologie e il design utilizzati nell'aeroporto di Daxing non siano presenti in nessun altro aeroporto in cui è stato.

