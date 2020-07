Nel 2019 l'aeroporto internazionale di Hamad ha registrato un numero record di passeggeri, con 38,78 milioni di passeggeri serviti

Rispetto all'anno precedente, nel 2019 l'aeroporto del Qatar ha registrato un aumento del 12,44% del numero di passeggeri.

DOHA, Qatar, 7 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- L'aeroporto internazionale di Hamad (HIA) ha annunciato di aver servito un numero record di 38.786.422 passeggeri nel 2019, vale a dire il maggior numero di passeggeri registrati dall'inizio delle sue attività nel 2014 e pertanto il 2019 è stato l'anno di maggior successo dell'HIA di sempre. Queste cifre mostrano inoltre una crescita su base annua del 12,44% rispetto al numero di passeggeri del 2018.

Nel 2019, sono state aggiunte alla rete globale HIA otto nuove destinazioni passeggeri: Davao nelle Filippine, Rabat in Marocco, Izmir in Turchia, Gaborone in Botswana, Langkawi in Malesia, Mogadiscio in Somalia, Malta e Lisbona in Portogallo. Inoltre, alla rete dell'HIA sono state aggiunte tre nuove destinazioni cargo: Istanbul, New York e Almaty.

Quindici compagnie aeree operanti presso l'HIA hanno aumentato le loro frequenze di volo settimanali tra cui Kuwait Airways, Salam Air, Philippine Airlines e Oman Air. L'HIA ha inoltre accolto due nuovi partner aerei, Air India e Tarco Aviation. Questo ha portato l'HIA a gestire 232.917 movimenti aerei nel 2019, vale a dire il 5,57% in più rispetto all'anno precedente.

Engr. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer dell'aeroporto internazionale di Hamad, ha dichiarato: "Il 2019 è stato un anno eccezionale per l'HIA, abbiamo superato il nostro record per il maggior numero di passeggeri dall'inizio delle nostre attività. Guardando al futuro, siamo concentrati sull'aumento della nostra capacità operativa attraverso il nostro importante progetto di espansione aeroportuale, che costituisce una parte essenziale della rapida crescita degli aeroporti e dei preparativi del Paese per ospitare i Mondiali del 2022 e molto altro ancora".

L'HIA ha annunciato il suo piano di espansione dell'aeroporto in più fasi nel 2019.La fase A dell'espansione sarà dedicata al collegamento dell'atrio centrale con gli atri D ed E e consentirà di accogliere oltre 53 milioni di passeggeri all'anno entro il 2022. La fase B, che sarà completata dopo il 2022, espanderà gli atri D ed E per aumentare ulteriormente la capacità dell'aeroporto, fino a oltre 60 milioni di passeggeri all'anno. Il progetto di espansione prevede inoltre un giardino tropicale interno di 10.000 m², un gioco d'acqua di 268 m², 11.720 m² di spazi dedicati ai negozi al dettaglio e ai servizi di ristorazione e la lounge di prima categoria Al Mourjan di 9.000 m².

Nel 2019 l'HIA ha inoltre introdotto soluzioni innovative per raggiungere l'eccellenza operativa e migliorare l'esperienza dei passeggeri nel terminal. L'aeroporto ha adottato soluzioni software avanzate per la previsione e la misurazione delle code dei passeggeri, che consentono di prevedere il traffico dei passeggeri in tempo reale, nonché di calcolare i tempi di attesa e dei flussi che vengono visualizzati su una bacheca e consentono all'aeroporto di controllare i tempi di attesa. Il software permette al personale operativo di essere proattivo e agile nell'ambiente dinamico del terminale.

Insieme ai chioschi per il check in e bag drop indipendente di HIA, introdotti nel terminal per fornire ai passeggeri un processo di check in più rapido e fluido, l'HIA ha recentemente introdotto dieci gate di sicurezza automatizzati nell'area pre-immigrazione e pertanto i passeggeri possono scansionare le proprie carte d'imbarco e procedere all'immigrazione con un'esperienza di viaggio completamente autonoma.