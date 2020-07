Riyad si prepara al lancio del tanto atteso Railway Forum 2020

Un'importante pietra miliare nella pianificazione del futuro dell'industria ferroviaria

RIYADH, Arabia Saudita, 9 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Sotto il patrocinio del Custode delle due moschee sacre, il re Salman bin Abdulaziz Al-Saud, la Saudi Railways Company (SAR) in collaborazione con il Ministero dei trasporti terrà il Railway Forum 2020 presso il Ritz-Carlton Hotel di Riyad il 28 e 29 gennaio prossimi.

Il Forum, primo nel suo genere per il fiorente settore ferroviario del Paese, costituisce una piattaforma unica per esplorare le moderne tecnologie, interagire con gli esperti del settore e incontrare personaggi influenti che ne stanno plasmando il futuro. Ciò sarà possibile attraverso la partecipazione di un gruppo di élite di ministri e dirigenti dei trasporti di tutto il mondo, nonché di esperti di organismi internazionali e regionali e di rappresentanti di società locali e internazionali.

Commentando l'imminente forum, il dott. Bashar Bin Khalid Al-Malik, CEO di SAR, ha dichiarato: "Il Regno dell'Arabia Saudita sta organizzando questo importante evento, in modo che tutti possano condividere ultimi sviluppi, storie di successo e risultati nel settore ferroviario. Inoltre, farà luce sul ruolo attivo del Regno in questo campo, sia a livello regionale che internazionale, sottolineando nel contempo la crescente importanza di questo settore in termini di adozione delle più recenti tecnologie, opportunità di investimento e impatto complessivo sull'economia, sul turismo e sui servizi logistici nella regione, in linea con Vision 2030".

A livello locale, il forum punta a mettere in evidenza lo sviluppo e la crescita dell'industria ferroviaria e a fornire eccellenti opportunità di investimento, sottolineando al contempo il ruolo del Paese come attore chiave nei servizi logistici regionali. Questo è uno dei principali obiettivi e pilastri di Saudi Vision 2030. A livello globale, il forum mira a collocare l'industria ferroviaria del Paese sulla mappa mondiale riunendo leader del settore da tutto il mondo, al fine di creare eccezionali opportunità di investimento attraverso un forum che comprenda un gruppo di aziende internazionali specializzate nel settore dei trasporti. Lo scopo è anche quello di fungere da piattaforma per lo scambio di idee, esperienze e per la discussione di argomenti fondamentali relativi al settore.

Il forum si propone infine di stabilire una solida base di relazioni tra i pionieri mondiali del settore ferroviario, al fine di fornire un riferimento diversificato e migliorare l'esperienza dei talenti locali nel settore dei trasporti. L'evento contribuirà inoltre ad ampliare gli orizzonti degli investimenti esteri e locali introducendo nuove idee e attirando investitori di successo.

Il Railway Forum 2020 prevede in particolare una serie di workshop volti a scambiare le conoscenze tecniche sulle questioni ferroviarie, con la partecipazione di un gruppo di esperti e dirigenti chiave a livello locale e internazionale che parleranno di infrastrutture, nuove tecnologie e servizi, sistemi di sicurezza, opportunità di investimento e soluzioni, tra gli altri argomenti. Il forum comprende un'esposizione sull'industria ferroviaria, durante la quale un gruppo di attori chiave a livello regionale e mondiale presenterà i più recenti prodotti e risultati sul campo.