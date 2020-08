Nippon Express consolida tre società del gruppo in Italia

-La fusione mira al rafforzamento dei servizi di logistica per lo stile di vita-

TOKYO, 22 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Tre società del gruppo Nippon Express in Italia--Nippon Express Italia Srl, una sussidiaria italiana con sede a Milano di Nippon Express Co., Ltd., Franco Vago SpA (in seguito "Franco Vago"), e Traconf Srl (in seguito "Traconf") --sono state fuse per costituire Nippon Express Italia SpA (Sede centrale: Firenze; Presidente: Arnaldo Vivoli) il giorno 1 gennaio 2020.

Il 15 gennaio a Milano si è tenuta una cerimonia per celebrare la fusione.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202001155725/_prw_PI2lg_398ZjS2P.jpg Foto1: Cerimonia della fusione

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202001155725/_prw_PI3lg_qIr812fF.jpg Foto2: Discorso del nuovo presidente

Finalità della fusione

Nel 2013, Nippon Express Co., Ltd., ha acquisito Franco Vago, impegnata nelle operazioni di spedizione relative all'abbigliamento principalmente per marchi di lusso nel settore della moda in Italia, e nel 2018 ha acquisito Traconf, che si occupa dello stoccaggio in magazzini, della distribuzione e di altri servizi collegati alla moda e allo stile di vita in Italia e nel resto dell'Europa oltre agli Stati Uniti e alla Cina, e che, come Franco Vago, conta una base clienti composta essenzialmente da marchi di lusso del settore della moda.

Questa fusione punta ad accelerare e ottimizzare le sinergie nelle attività di vendita e nelle operazioni con un colpo solo e a conseguire una crescita unica, che comprenda anche la Nippon Express Italia Srl che già esiste, per poter intensificare gli sforzi nel settore dell'alta moda, un'industria di importanza prioritaria nella strategia aziendale di Nippon Express, e per fare della nuova società un fornitore leader di servizi di logistica per il settore della logistica nel campo della moda.

La fusione fa di Nippon Express Italia SpA la società maggiore del gruppo Nippon Express in Europa e la seconda sussidiaria di oltreoceano dopo Nippon Express USA, Inc.

Vantaggi della fusione

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202001155725/_prw_PI1fl_R28hVyl3.png Profilo della nuova società

Data di entrata in vigore della fusione1 gennaio 2020

