NOW Plastics Packaging Solutions mette al primo posto la protezione ambientale

NOW Plastics, un'organizzazione globale di fornitura e finanziamento che fornisce i mercati industriali e di packaging flessibile nel mondo, offre ora una vasta gamma di pellicole e soluzioni di packaging che tengono conto delle preoccupazioni ambientali, riflettendo l'impegno dichiarato a proteggere l'ambiente e far fronte ai forti trend di mercato. EAST LONGMEADOW, Massachusetts, 27 gennaio 2020 /PRNewswire/ --

Grazie a una vasta rete di fornitori globali, NOW Plastics è in grado di sfruttare i più recenti progressi tecnologici e utilizzare i prodotti innovativi nel settore della plastica offrendo un'ampia gamma di alternative ecologiche. Inoltre, l'azienda afferma che continuerà ad aggiornare il proprio mix di prodotti seguendo l'evoluzione di quei processi e prodotti in grado di tutelare l'ambiente.

L'attuale portafoglio di prodotti ecologici di NOW Plastics comprende un'ampia gamma di soluzioni di packaging nelle seguenti categorie:

Larry Silverstein, CEO della società, ha dichiarato:

"L'uso efficiente e responsabile delle materie plastiche e del packaging è diventato una considerazione fondamentale per le aziende lungo tutta la catena di valore del packaging. NOW Plastics ha adottato una strategia incentrata su soluzioni di imballaggio ecologiche e sostenibili che non compromettono la conservazione degli alimenti confezionati, dato che anche i rifiuti alimentari costituiscono un importante problema sociale ed economico.

"Continueremo a sviluppare un'ampia gamma di substrati in plastica e soluzioni di packaging che tengano conto dei fattori ambientali, sociali ed economici. Ci impegniamo a proteggere l'ambiente e al contempo a ripristinare il buon nome della plastica: ambiente e plastica non sono affatto antitetici come si è portati a pensare".

Informazioni su NOW Plastics:

NOW Plastics è un'organizzazione globale di soluzioni per la supply chain che fornisce pellicole in plastica, fogli in alluminio e altri prodotti per il packaging di alta qualità, oltre a una gamma completa di servizi - logistica, finanziamento, garanzie sui prodotti, mitigazione del rischio di approvvigionamento e altri - per garantire un'esperienza di importazione perfetta. La società serve le industrie di imballaggio flessibile, etichettatura e trasformazione industriale in Nord America, America centrale e Sud America, Regno Unito, Europa e Nord Africa. I suoi prodotti provengono da oltre 60 produttori in tutto il mondo.

nharel@nowplastics.com +1-413-525-1010 int. 117 Contatto per i media: Netta Harel+1-413-525-1010 int. 117

