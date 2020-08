Erickson Incorporated e Sikorsky firmano un accordo di sviluppo per affrontare il futuro delle soluzioni antincendio

Nuove soluzioni antincendio notturne - Mai utilizzate in precedenza

o secolo. Erickson lavorerà sullo sviluppo delle soluzioni antincendio notturne di prossima generazione, integrando la tecnologia autonoma MATRIX™ di Sikorsky in un sistema di gestione degli incendi digitale mai utilizzato in precedenza negli incendi notturni. PORTLAND, Oregon, 3 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, operatore, manutentore e produttore leader mondiale di velivoli di servizio, e Sikorsky, una Lockheed Martin Company, e primo produttore e sviluppatore di soluzioni per autotrazione e autonomia, hanno firmato un accordo di sviluppo volto ad affrontare il futuro dei sistemi antincendio nel 21secolo. Erickson lavorerà sullo sviluppo delle soluzioni antincendio notturne di prossima generazione, integrando la tecnologia autonoma MATRIX™ di Sikorsky in un sistema di gestione degli incendi digitale mai utilizzato in precedenza negli incendi notturni.

Con i controlli degli incendi di prossima generazione e i sistemi di navigazione offerti da MATRIX™, Erickson migliorerà la consapevolezza dell'abitacolo e la sicurezza dei vigili del fuoco durante le operazioni diurne e notturne.

L'obiettivo di Erickson è di migliorare la strategia antincendio dei nostri clienti, utilizzando la tecnologia per migliorare la sicurezza e proteggere le vite, le abitazioni e le proprietà.

Al momento i sistemi antincendio notturni sono complessi e pericolosi e rappresentano una grande sfida nel mercato che deve essere risolta nel modo più sicuro possibile. Entrambi i produttori si impegnano a sviluppare un'alternativa sicura agli occhiali per la visione notturna, fornendo modi nuovi e innovativi per migliorare la sicurezza per i piloti non ancora utilizzati nel mercato commerciale.

Questo sforzo sarà conveniente, eseguito nel modo più sicuro per far fronte ai più grandi incendi del mondo, di notte.

"Siamo lieti di lavorare su questa importante iniziativa con Sikorsky con cui collaboriamo da molto tempo. Dal momento in cui ha adottato la manutenzione della flotta globale S-64 nel 1994, Erickson ha continuamente modernizzato la piattaforma per supportare le missioni critiche," ha dichiarato Doug Kitani, Amministratore Delegato di Erickson.

consultare qui . Dal 1964, Erickson è stato il produttore originale delle apparecchiature del S-64. La tecnologia MATRIX™ è una parte della nuova suite di tecnologie antincendio e modifiche di Erickson apportate alla piattaforma S-64 Air Crane®. Per ulteriori informazioni sulla prossima generazione di S-64 E e F+ di Erickson,

Più informati | Più connessi | Più equipaggiati | Più preparati

Informazioni su Erickson

Erickson è un fornitore globale leader di servizi aeronautici specializzato nella difesa e sicurezza nazionale, produzione, manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e servizi civili. I servizi di produzione e MRO di Erickson includono la produzione dell'elicottero S-64 Air Crane® come produttore di equipaggiamenti originali (OEM), nonché la produzione di componenti aerospaziali chiave per OEM aerospaziali. I servizi aerei commerciali comprendono l'uso di 20 elicotteri Air-Crane® S-64 di proprietà e gestione di Erickson per operazioni antincendio, costruzione di linee elettriche, raccolta di legname, HVAC e sollevamento pesante specializzato di petrolio e gas. Fondata nel 1971, Erickson ha sede a Portland, Oregon, USA, e mantiene operazioni in Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Australia.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, visitare ericksoninc.com.