Milano, 6 febbraio 2020 - È un lampo nel cielo delle tariffe dei traghetti, qualcosa di magico e irrepetibile. E, non a caso, si chiama “Offerta Lampo!” perché dura solo due giorni e va colta al volo. L’offerta prevede per chi prenota oggi e domani per partenze da oggi al 31 dicembre uno sconto del 100% sulla tariffa passeggero di un adulto (passaggio ponte) – al netto di tasse, diritti e competenze - in automatico, senza bisogno di fare null’altro che prenotare il proprio viaggio. Per ottenere lo sconto è necessario che venga prenotato contemporaneamente almeno un adulto pagante per destinazioni Moby (escluse le tratte per l’isola d’Elba e la Santa Teresa-Bonifacio e viceversa) e Tirrenia (esclusa la tratta Termoli-Tremiti e viceversa) nel periodo che va da oggi al 31 dicembre 2020 salvo disponibilità dei posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista.Lo sconto potrà essere utilizzato solo su biglietti nominativi per un nuovo biglietto, non su una modifica, ed è cumulabile con tutte le offerte speciali Moby o Tirrenia, ma ovviamente non con altri biglietti, buoni o voucher emessi per altre iniziative o con offerte proposte da altri operatori. Insomma, sono i due giorni più rivoluzionari delle offerte di viaggio per raggiungere le più belle località di villeggiatura di Sicilia, Sardegna e Corsica o anche, semplicemente, per andare dalle banchine di imbarco delle isole verso i maggiori porti italiani: Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Piombino e tutte le località servite dalle navi di Moby e Tirrenia, godendo delle navi con i migliori servizi di bordo con lo sconto straordinario del cento per cento (al netto di tasse, diritti e competenze) per il passaggio ponte di un adulto, a fronte di almeno un altro adulto pagante.Vale la pena di affrettarsi, perché l’offerta dura solo fino a domani, e va colta come un Lampo! Un Lampo! che oggi e domani rende ancor più sereno e luminoso il cielo dei passeggeri di Moby e Tirrenia.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.800 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr.1 oro” 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al Gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.

Per informazioni alla stampa:

Star comunicazione in movimento

Barbara Gazzale +39-3484144780