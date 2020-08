Ovunque tu sia scegli TraslochiRomaEasy per rendere i tuoi traslochi “easy”!

Roma, 19 Maggio 2020. Traslocare, si sa è una delle attività più stressanti che vi siano perché per quanto possa sembrare una cosa semplice, in realtà non lo è affatto. Di solito quando si cambia casa o ufficio gli arredi ed i beni personali sono molti più di quanti sembrino.

Anche gli oggetti tutto sommato di esigue dimensioni diventano di difficile gestione accorpati tutti assieme, senza parlare poi degli arredi voluminosi, come possono essere armadi, letti, cucine, divani etc. Il segreto per un buon trasloco in questi termini è l’organizzazione tecnica, che è un elemento che di certo non si può avere con il fai da te o rivolgendosi ad una ditta non specializzata.

Trasloco di qualità? Questione di organizzazione

Per trasportare arredi ingombranti e una grande quantità di oggetti non è necessario diventare esperti di incastri, anche perché così si rischia di danneggiare i prodotti. È molto meglio piuttosto utilizzare mezzi professionali che siano adatti al trasporto di oggetti voluminosi, ingombranti, pesanti. Per organizzazione è anche opportuno fare una valutazione di quanti viaggi occorrono per fare una stima delle tempistiche.

Le cose da valutare non finiscono qui: va considerata la zona sottostante gli immobili da cui si devono prendere le cose e a cui vanno portate per stabilire già dove posizionare i mezzi di trasporto. In questo modo se occorrono permessi speciali, per l’occupazione del suolo pubblico per esempio, si potranno richiedere per tempo. Lo stesso vale per l’eventuale necessità di passaggio all’interno di zone particolari quali ZTL etc.

Da non dimenticare sono anche le peculiarità delle case di “partenza” e di “destinazione”: se si tratta di un piano alto potrebbe essere indispensabile l’utilizzo di un elevatore, così anche nel caso di carichi particolarmente pesanti occorreranno mezzi e strumenti appositi.

Ultimo ingrediente, non meno importante, per un trasloco senza stress ed “easy” come tutti vorremmo è l’esperienza. Non ci sono lezioni migliori di tanti e tanti traslochi a formare un buon traslocatore: ecco perché i traslochi di traslochiromaeasy.it sono fra i migliori, visto che questa azienda lavora in questo settore da tantissimi anni ormai e ne è un leader rinomato.

TraslochiRomaEasy per i tuoi traslochi a Roma, ma non solo

TraslochiRomaEasy è un’impresa oggi considerata leader nel settore che opera soprattutto a Roma, ma su richiesta anche in altre zone. L’esperienza di questa ditta è sicuramente singolare e imparagonabile, visto che lavorare in questo settore in una città caotica come Roma non è certo cosa da tutti ed è una palestra di alto livello. Se un’azienda ha saputo farsi un nome ed avere successo facendo per anni traslochi in un luogo come questo non avrà difficoltà nel fare nessun trasloco.

TraslochiRomaEasy saprà gestire per te al meglio il trasloco di casa o dell’ufficio, garantendoti rispetto delle tempistiche stabilite, sicurezza per gli immobili e per gli arredi e un trasloco senza stress. Questa impresa si occuperà di tutto il necessario: di richiedere permessi burocratici, di studiare la soluzione su misura che più si sposa alle tue esigenze. Per fornirti un preventivo di spesa soddisfacente e preciso il team di questa azienda fa normalmente un sopralluogo gratuito.

Tutto avverrà in sicurezza come previsto dalla legge e per tutelare le persone e i loro beni personali. Gli automezzi saranno imbottiti e così anche gli arredi più delicati, tutto sarà assicurato bene per il trasporto. In ogni caso i servizi di questa impresa sono coperti da assicurazione che può anche essere, volendo, personalizzata in base alle esigenze.

