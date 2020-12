Lancio di novità nel settore da parte di CSafe Global: visibilità delle spedizioni in tempo reale

CSafe Global prosegue nella strada dell'innovazione nelle soluzioni per container a temperatura controllata con il lancio di una piattaforma di visibilità delle spedizioni in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

DAYTON, Ohio, 1 Dicembre, 2020 /PRNewswire/ --

CSafe Global

piattaforma e tecnologia di visibilità delle spedizioni in tempo reale

, leader dell'innovazione nelle soluzioni per container a temperatura controllata per il trasporto di farmaci, ha annunciato oggi il lancio commerciale completo dellache darà ai clienti di CSafe l'opportunità di prendere decisioni informate per garantire la consegna sicura dei farmaci ai pazienti di tutto il mondo.

Disponibile da ora per i clienti Csafe per le merci aviotrasportate, la società ha già avviato il retrofit dei container RKN e RAP attivi con i nuovi sensori in grado di tracciare la posizione e le condizioni. La piattaforma, elaborata da

Cloudleaf, Inc.

in stretta collaborazione con il settore operativo di CSafe, fornisce avvisi e notifiche in tempo reale per qualunque spedizione, direttamente ai clienti tramite e-mail, messaggi o nella piattaforma stessa, di quanto segue:

I clienti CSafe che scelgano di utilizzare la nuova piattaforma beneficeranno anche di molte altre funzionalità incluse nel leasing, quali:

"Sono più che orgoglioso dei team di persone che hanno lavorato instancabilmente a questo progetto per più di due anni per offrire molto di più delle semplici funzionalità di base ai nostri clienti", ha affermato Patrick Schafer, CEO di CSafe. "Quello che abbiamo costruito in collaborazione con Cloudleaf è un sistema che si adatta alle esigenze odierne dei nostri clienti e sufficientemente agile da recepire facilmente miglioramenti ed innovazioni anche in futuro."

Tom Weir, COO di CSafe, che ha guidato lo sforzo sin dall'inizio, ha osservato che "l'intero team è entusiasta del lancio ufficiale di oggi, ma ciò non significa che il lavoro sia finito. Continueremo con la modernizzazione del resto dei container attivi della flotta durante il primo trimestre prima di continuare nel nostro piano di sviluppo dei miglioramenti. Porteremo anche i nostri clienti Cell & Gene sulla piattaforma e implementeremo il sistema per i container di VIP Parcel e per altri clienti per offrire la capacità per tutto il nostro portafoglio di prodotti ".

Weir ha fatto notare che CSafe ha ricevuto l'approvazione della Federal Aviation Administration per l'integrazione del dispositivo di tracciamento nei contenitori attivi CSafe RKN e CSafe RAP.

Contatti media:

Lori Conaway

Global Marketing Communications Manager

Diretto: +1 405.633 2344

Email:

lconaway@csafeglobal.com

Web:

csafeglobal.com

Riguardo CSafe Global

CSafe Global fornisce soluzioni di spedizione termica end-to-end ai settori farmaceutico e delle bioscienze in tutto il mondo. Utilizzando le sue capacità di intelligenza artificiale brevettata e completamente integrata, CSafe garantisce che i container siano disponibili quando e dove i clienti ne hanno bisogno. In combinazione con il programma di ripetizione dei test e riutilizzo, di cui essa è leader del settore aziendale, a tutti i clienti CSafe vengono assicurate prestazioni di prodotto superiori e continue per ogni spedizione che soddisfino anche gli obiettivi di sostenibilità dei clienti. Con una presenza in 150 paesi, CSafe si impegna a fornire le sue soluzioni su richiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una garanzia del 100%, rendendo così CSafe il partner di riferimento per i clienti più impegnativi nella catena del trasporto a freddo.

CSafeGlobal.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1341221/CSafeShipmentDashboard.jpg