Costa Group, Lamezia Terme: “Caro gasolio e trasporti per la GDO , la logistica accetta la sfida per contenere l’impennata inflazionistica

Crisi inflazionistica, l’importante ruolo della logistica per mitigare la crisi del caro carburante e le sue ricadute sull’intera filiera

Lamezia Terme - Catanzaro, 23 ottobre 2023-Il settore trasporto e logistica per la GDO, fulcro dell’attività di distribuzione, si trova di fronte a sfide quanto mai decisive: caro carburante, recupero di efficienza, sostenibilità e carenza di autisti.

Costa Group di Lamezia Terme è una realtà imprenditoriale che ha saputo rispondere alle difficoltà congiunturali, mettendo in campo nuove strategie: attuando investimenti in automezzi performanti, introducendo soluzioni di logistica 4.0, trasformando i processi aziendali, ottimizzando i network logistici, potenziando la collaborazione fra gli attori della filiera e, non da ultimo, dedicando particolare attenzione al ruolo cruciale svolto dagli autisti.

“L’autotrasporto su gomma in Italia, come è noto, riguarda la massima parte della movimentazione delle merci, arrivando a coprire, stando ai dati Eurostat, l’86,5% del totale merce trasportata”, spiega Maria Sirianni, amministratrice della Costa Group. “Il mondo della logistica è consapevole delle difficoltà che si stanno prospettando: noi di Costa Group siamo in prima linea sul fronte di questi nuovi scenari, ben consci del nostro ruolo di ‘trait d’union’ tra produttori-GDO-consumatori. Consideriamo il cambiamento come uno stimolo ulteriore per attuare investimenti, ottimizzare i processi aziendali e le risorse umane. La nostra vision - sottolinea - si traduce in opportunità per affrontare in modo strategico la crisi dell’autotrasporto, andando a contenere le sue ricadute sull’intera filiera che, per effetto domino, colpiscono inevitabilmente i consumatori finali. Il vantaggio competitivo della GDO ruota, dunque, attorno ad una funzione logistica professionale che garantisca: miglioramento di produttività, visibilità, tracciabilità, sicurezza, gestione del processo di stoccaggio e fornitura dei prodotti negli scaffali nei tempi prestabiliti”.

Costa Group di Lamezia Terme, in Calabria, è un’azienda di autotrasporti e logistica integrata, specializzata nei trasporti a temperatura controllata ed industriali in tutta Italia, sia con carichi completi che groupage. Una lunga e consolidata esperienza nel settore autotrasporti ed un processo incessante di investimenti in mezzi e risorse umane, fanno di Costa Group una delle aziende di trasporto e distribuzione merci più attive in Calabria e nel Sud Italia. L’azienda ha sviluppato un sistema di lavoro organizzato, flessibile ed efficiente, operativo h24 e di assoluto valore per la logistica delle imprese e della Grande Distribuzione Organizzata.

“Le aziende che si occupano di trasporti e logista per la GDO devono essere in grado di fornire ai loro partner un servizio funzionale e puntuale: accanto alla qualità, occorre garantire affidabilità nei tempi di consegna ed il contenimento dei costi di trasporto, elementi essenziali per il mantenimento di una collaborazione duratura”, afferma Sirianni. “La logistica svolge pertanto un ruolo cruciale pe la GDO, operare all’interno dei mercati dei beni di largo consumo costituisce un’attività complessa e richiede una vision grandangolare: dalle politiche di approvvigionamento all’ingente quantità di merce da movimentare, inclusi i numerosi attori commerciali coinvolti e, non da ultimo, le zone geografiche servite. Punto, quest’ultimo, che vede penalizzato il Sud del Bel Paese, considerata la particolare conformazione geografica ed un sistema infrastrutturale non propriamente adeguato. Essere professionisti del servizio di autotrasporto merci - conclude - oggi più che mai contempla dedizione e sacrificio, ma è anche un forte stimolo al rilancio. I significativi investimenti effettuati ci consentono di disporre di una flotta di oltre 200 automezzi di ultima generazione, equipaggiati per ogni tipo di trasporto. Non solo, siamo molto attenti a mantenere un clima aziendale sereno e collaborativo, per questo i nostri autisti sono qualificati e remunerati in modo congruo per l’impegno e la professionalità che apportano all’azienda di cui sono un tassello essenziale”.

Contatti:

https://www.costagroupsrl.it

https://www.linkedin.com/company/costa-group-srl-trasporti-e-logistica/