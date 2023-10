Easyrain: una partnership con Marelli per portare oggi la sicurezza automobilistica di domani

RIVOLI, Italia, 16 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Easyrain annuncia la partnership con Marelli, un fornitore globale di automobili che collaborerà con noi per industrializzare le nostre tecnologie: AIS (soluzione intelligente per l'aquaplaning), il primo sistema per ripristinare la trazione dei veicoli su strade bagnate, incluse le condizioni di aquaplaning, e IDA (informazioni digitali sull'aquaplaning), una piattaforma di sensori virtuali per rilevare le condizioni stradali e calibrare l'ADAS.

L'accordo con Marelli rappresenta una pietra miliare significativa nel piano industriale 2023-2030. Questo piano mira a lanciare sul mercato AIS e DAI, rispettivamente, per la fine del 2025 e la metà 2027.

Marelli si concentrerà sull'industrializzazione dell'evoluzione del sistema AIS (chiamato Proto-B). È in fase di sviluppo per prevenire la potenziale perdita di una ruota. In caso di allentamento dei dadi di fissaggio della ruota, possono verificarsi delle microvibrazioni, provocando lo svitamento del dado. DAI rileva queste situazioni e avvisa il veicolo.

Giovanni Blandina, fondatore e AD di Easyrain, ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è sviluppare la versione Proto-B del sistema AIS. Non ho dubbi sulle capacità tecniche di Marelli nel renderlo un prodotto straordinario in termini di prestazioni, ma anche leggero ed economico.Oggi, con un prestigioso partner come Marelli al nostro fianco, Easyrain può indubbiamente guardare al futuro e prendere con sicurezza un posto al tavolo delle case automobilistiche.»

Francesco Miticocchio, vicepresidente pianificazione strategica, tecnologia e innovazione di Marelli, ha detto: «Il sistema AIS si adatta perfettamente a uno dei pilastri strategici di Marelli: la dinamica dei veicoli. Sicurezza, sicurezza, comfort, agilità e gestione energetica sono nuove caratteristiche dinamiche dei veicoli che completano la velocità e accelerazione tradizionali. Il sistema AIS è un elemento chiave di sicurezza che siamo davvero contenti di portare sul mercato in collaborazione con Easyrain.»

www.easyrain.it

Informazioni su Easyrain

Easyrain è una start-up innovativa fondata nel 2013 da Giovanni Blandina, con l'obiettivo di ridurre i decessi stradali e salvare vite umane in condizioni di guida a bassa aderenza, contribuendo in modo cruciale al raggiungimento dell'obiettivo europeo di zero incidenti stradali entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, Easyrain sviluppa un intero ecosistema composto da tre diverse aree: quella hardware, composta dall'AIS, quella software, dal DAI, e quella cloud, dall'ERC. L'inventiva e le capacità di Easyrain hanno ottenuto numerosi premi, tra cui il prestigioso premio CLEPA (dato dall'associazione europea dei costruttori di automobili) per le PMI nel campo della sicurezza stradale.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2248009/Easyrain.jpg

