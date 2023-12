Fabio Giannini (ABC Noleggio): “Sempre più richiesti i mezzi a noleggio per gli spostamenti in Toscana”

Attenzione al cliente, un rapporto diretto e servizi flessibili sono aspetti fondamentali quando si noleggia un mezzo a breve termine.

Siena, 6 dicembre 2023. Tra le mete turistiche, l’Italia è considerata uno dei posti più sicuri per andare in vacanza in questo momento storico di tensioni politiche e sociali. In particolare la regione Toscana è sempre molto richiesta sia dagli italiani che dagli stranieri, soprattutto il territorio di Siena e Firenze. Una terra di grande fascino che racchiude, nel raggio di cinquanta chilometri, territori dalle diverse anime e molte possibilità di visita: piccoli borghi, città, mare, paesaggi e natura spettacolari, uno straordinario patrimonio storico-artistico e un’offerta enogastronomica di alta qualità. L’auto diventa, indubbiamente, il mezzo più pratico e confortevole per muoversi facilmente da una zona all’altra, senza dover organizzare in anticipo gli spostamenti. Se non si ha un mezzo a disposizione, una soluzione comoda è noleggiarlo direttamente sul territorio, affidandovi all’esperienza e alla qualità di ditte specializzate.

“Nel 2022 e 2023 c’è stato boom di domande di noleggio mezzi - spiega Fabio Giannini, titolare di ABC Noleggio a Colle Val d’Elsa (SI) insieme con Marco Righi - e soprattutto di auto con conducente. I turisti, in particolare gli stranieri, cercano un veicolo sicuro, dotato di comfort e perfettamente sanificato, con l’assistenza di un personale specializzato. Durante le stagioni meno turistiche, abbiamo richieste da parte di professionisti per spostamenti di lavoro e in generale di privati con necessità di auto sostitutive”.

Prenotare in Toscana un'auto a noleggio o un minibus, con o senza conducente, permette di raggiungere in modo flessibile tutte le destinazioni desiderate. Per non avere disagi, soprattutto quando si è in vacanza, è importante affidarsi ad un centro che sappia curare ogni aspetto e garantire una qualità del servizio. “È importante disporre di un parco mezzi moderno - sottolinea Fabio Giannini - ma specialmente accogliere e gestire ogni persona privilegiando il rapporto umano. Coccolare il cliente deve essere una priorità, infatti molti cercano questo calore quando noleggiano un mezzo. Noi ad esempio, se ci contatta un cliente che arriva in aeroporto, cerchiamo di portare l’auto nei pressi dell'uscita passeggeri. Averla a portata di mano, appena sceso dall’aereo, è un grande vantaggio di comodità, soprattutto quando si hanno tempistiche ristrette di permanenza sul posto e ogni minuto è prezioso. Occorre sempre il giusto tempo da dedicare al cliente”.

L’attenzione al cliente, servizi flessibili e un’assistenza curata sono certamente aspetti fondamentali quando si noleggia un mezzo a breve termine per gli spostamenti o per trasferimenti dagli aeroporti. L’agenzia ABC Noleggio di Colle di Val d’Elsa opera da quasi 25 anni nel settore. Aperta nel 1999 con un parco auto di cinque mezzi, oggi ne dispone trenta in totale, dalla piccola utilitaria al minibus da 9 posti, tra cui quattro autorizzazioni NCC, ossia quattro vetture adibite a noleggio con conducente.

Contatti: http://www.abc-rent.com/