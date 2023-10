IL DESIGNER DI AUTOMOBILI PININFARINA È STATO RICONOSCIUTO COME "ONE TO WATCH" DA BLOOMBERG NELL'AMBITO ARTE E CULTURA

LOS ANGELES, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, è stato incluso nella classifica Bloomberg dei 50 "One to Watch" per il 2023 dalla redazione di Bloomberg Businessweek.

Questa classifica mette in luce figure leader e innovatrici, il cui impatto sul settore intrattenimento, arte e cultura è ritenuto significativo. L'elenco include, senza suddivisione gerarchica, i nomi più influenti del 2023.

Il torinese Amantea è entrato nel team di Automobili Pininfarina nel 2018 in qualità di Director of Exterior Design: in questo ruolo ha plasmato l'hyper GT interamente elettrica Battista, la Battista Anniversario e più di recente l'esclusiva Battista Edizione Nino Farina.

Nel 2022 è stato nominato Chief Design Officer e ha guidato l'evoluzione della filosofia progettuale PURA dell'azienda, con caratteristiche come il profilo elegante, le proporzioni estreme e le superfici pulite che hanno gettato le basi per tutti i modelli futuri. Il primo frutto di questo approccio è stato il concept progettuale PURA Vision, presentato in anteprima globale questa estate e seguito a breve distanza dalla B95 di Automobili Pininfarina, la prima hyper Barchetta interamente elettrica al mondo.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha affermato: "Sono orgoglioso di ricevere questo prestigioso riconoscimento. Rappresenta un attestato di stima nei confronti dei nostri team di Cambiano e Monaco di Baviera e di chi ci rappresenta nel mondo intero e contribuisce a trasformare in realtà il sogno di Automobili Pininfarina. La nostra azienda è una famiglia composta da persone dal talento incredibile, che collaborano per offrire purezza del design, prestazioni ed eleganza. Tale riconoscimento consolida la posizione di leader nel settore di Automobili Pininfarina e la consacra a modello da seguire."

La nomina nella classifica "One To Watch" di Bloomberg Businessweek giunge all'apice di un anno di incredibili traguardi per Amantea e Automobili Pininfarina. Nel 2023 Dave e il suo team hanno progettato e presentato con grande successo la prima hyper Barchetta elettrica al mondo, la B95, oltre al meraviglioso concept progettuale PURA Vision e-LUV.

A settembre ha ritirato il premio "Best Use of Materials in Design" conferito alla PURA Vision da CarDesign in Spagna. L'attenzione prestata a sostenibilità e qualità emerge da ogni dettaglio del veicolo. Ispirato agli yacht di lusso, l'abitacolo con materiali attentamente selezionati è ricco di tecnologie evolute e intuitive che mostrano agli occupanti solo le informazioni e i servizi che occorrono.

L'impiego di materiali altamente tattili, sofisticati e autentici contribuisce alla sensazione di lusso e artigianalità che permea gli interni. Ciascuno dei quattro sedili sfoggia una brillante finitura bianca, mentre la pelle in tonalità antracite sul cruscotto e sulla parte superiore delle portiere dà vita a una fascia che abbraccia a 360° senza soluzione di continuità l'intero abitacolo. La soffice pelle semi-anilina prodotta in modo sostenibile si fonde con un caratteristico materiale tessile, esaltando la sensazione di qualità eccezionale che pervade l'intero design.

La PURA Vision ha portato un ulteriore successo al brand con il riconoscimento "Gold" in occasione dei New York Product Design Awards 2023. Il premio insignito nella categoria "Automotive & Transport – Cars & Motorcycles" conferma l'impegno di Automobili Pininfarina nei confronti di un design innovativo e sostenibile. I Design Awards si tengono ogni anno per dare risalto alle opere frutto dell'ingegno di product designer, team di design e produttori che hanno saputo rendere migliore la vita di tutti i giorni con le loro creazioni pratiche e ingegnose.

La leadership nel design è un aspetto chiave di Automobili Pininfarina e le opportunità di entrare nel prestigioso team dell'azienda sono molto ambite. La squadra di talentuosi progettisti di Automobili Pininfarina intende aprire a nuove posizioni con sede a Cambiano, in Italia. L'elenco completo dei ruoli disponibili è disponibile all'indirizzo automobili-pininfarina.jobs.personio.de

Automobili Pininfarina ha attualmente un organico di 116 dipendenti nelle sedi ingegneristiche di Cambiano, in Italia, e di Monaco di Baviera, in Germania, con un team che comprende oltre 20 nazionalità differenti e sfrutta l'esperienza e le competenze globali per plasmare una nuova era di mobilità elettrica.

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più desiderato e sostenibile al mondo. L'azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. ha assunto un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di 94 anni nella produzione di molte delle auto più iconiche al mondo.

La Battista è l'auto più potente progettata e costruita in Italia e offre un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, in Italia.

