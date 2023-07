Il Terminal di Agognate di Intermodaltrasporti: in dirittura di arrivo i lavori. Dal 1° Marzo 2023 l’hub terminalistico è diventato stazione

Novara, 9 giugno 2023. Il terminal di Agognate di Intermodaltrasporti, nato cinque anni fa dalla visione strategica della famiglia Fiorini con la riqualificazione di una preesistente area industriale dismessa, riattivata e restituita al territorio come infrastruttura qualificata di eccellenza della logistica intermodale e più sostenibile delle merci. Agognate è un terminal con una superficie complessiva di oltre 300.000 mq, un’area ben servita sia da nodi ferroviari che viari, forte di un posizionamento strategico anche come possibile retroporto di interesse per Genova e che, solo lo scorso anno, ha movimentato e gestito 200.000 tonnellate di merci. Intermodaltrasporti continua a lavorare al potenziamento infrastrutturale di questo terminal, da portare a termine entro il 2025, che prevede l’ampliamento dei piazzali fino a 100.00 mq e l’aggiunta di quattro binari ai tre già attivi, di cui uno da 740 metri che consentirà l’ingresso di treni dal dimensionamento europeo.

Dal 1° Marzo 2023 l’hub è diventato stazione merci. Al miglioramento delle infrastrutture fisiche si affianca quello delle infrastrutture digitali, in un’ottica di interoperabilità dei flussi merci da e per il terminal attraverso una piattaforma informatica che interconnetterà i sistemi di gestione IT utilizzati dai vari operatori. Questo nella prospettiva di semplificazione delle pratiche doganali e documentali, e per una migliore sincronizzazione ed integrazione dei processi lungo tutta la catena logistica. In questo quadro, il contributo dell’Unione europea tramite il programma Connecting Europe Facility (CEF) ottenuto da Intermodaltrasporti nel 2022 con la presentazione del progetto “CEMT”, evidenzia la bontà e la rilevanza strategica del progetto di investimento su Agognate.

Il co-finanziamento europeo è finalizzato alla realizzazione del fascio di 4 nuovi binari, di una nuova asta di manovra, di un binario di collegamento e di un piazzale per la movimentazione e lo stoccaggio dei carichi a servizio della nuova area operativa situata ad Ovest del Terminal.

Questo sviluppo, quasi del tutto completato, è abbinato all’introduzione di un sistema di “tracking and tracing” dei carichi e di videosorveglianza per una più efficiente gestione delle movimentazioni e minori spostamenti ed emissioni all’interno della struttura.

