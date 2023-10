Moby, Tirrenia e Toremar aprono le prenotazioni . Tutte le novità per il 2024

Rimini, 11.10.2023 - L’estate 2023 è appena finita, ma con Moby, Tirrenia e Toremar quella del 2024 è già cominciata, con le prenotazioni che aprono oggi. Ed è una stagione sempre più lunga con destinazioni: Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba.

Tutto all’insegna del segno più: più linee; prolungamento della stagione; più navi nuove, con un effetto domino che, a partire dall’ingresso in linea anche di Moby Legacy, gemella di Moby Fantasy, permetterà di avere su tutte le linee navi più nuove, più comode, più capienti e più adatte alle nuove esigenze dei viaggiatori.

SARDEGNA

La classicissima Genova-Olbia, la rotta più amata dai passeggeri del Nord Ovest italiano e del Nord Europa anticipa e prolunga ulteriormente l’esercizio della linea rispetto agli altri anni.

Nella prossima stagione le corse partiranno l’8 maggio 2024 e dureranno fino al 20 ottobre 2024. E da giugno a settembre saranno schierate su questa rotta quattro navi che assicureranno fino a sei partenze al giorno, tre per ciascuna direzione.

Sulla Genova-Porto Torres sono confermati i viaggi tutti i giorni, 365 giorni all’anno, con corse notturne da Genova e dalla Sardegna.

Sulla Livorno-Olbia opereranno le navi gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi e green al mondo, con servizi di bordo unici, un intero ponte dedicato alla ristorazione, tutta rigorosamente “a vista”, e partenze diurne e notturne da e per la Sardegna. E anche in questo caso il servizio è 365 giorno all’anno.

Torna anche la Piombino-Olbia, come sempre la linea più veloce per raggiungere la Sardegna dall’Italia continentale, che in questa stagione sarà attiva dall’8 giugno 2024 al 14 settembre 2024.

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, che è la “metropolitana per la Sardegna” del centro Italia e di Roma, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche corse diurne, con partenza all’andata alle 8,30 e ritorno con partenza pomeridiana alle 13 o alle 15.30.

SICILIA

Come sempre sulla Napoli-Palermo, ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni, quasi una metropolitana del Regno delle due Sicilie, versione 4.0.

CORSICA

Dopo il grande successo della stagione appena terminata, le tratte per l’Isola della Bellezza si arricchiscono di nuove linee ed aumentano il periodo di esercizio.

Si parte dalla nuovissima Genova-Ajaccio che, con comode traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’Isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres.

Arriva anche la Piombino-Bastia, che da fine giugno a inizio settembre, nelle giornate di sabato e domenica, permetterà di raggiungere la Corsica dall’Italia continentale in sole tre ore con partenza da Piombino alle 8.30 e ritorno da Bastia alle 12.30.

Anche la Genova-Bastia prolunga la sua stagione e sarà operativa dal 15 maggio 2024 al primo ottobre 2024, con nave Moby Orli, completamente rinnovata, dedicata alla linea. Sono previste partenze notturne da Genova e diurne da Bastia fino alla metà di agosto, poi, visto il gradimento riscontrato nelle scorse stagioni, gli orari si invertono con andata diurna e ritorno notturno.

Da fine giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, ci sarà un ulteriore incremento delle partenze con corse diurne veloci di Moby Wonder e Moby Aki, che permettono di arrivare in Corsica da Genova in sole cinque ore e mezza.

Infine la Livorno-Bastia anticiperà l’inizio della linea rispetto agli altri anni al 27 marzo 2024 e posticiperà la fine della stagione al 03 novembre 2024, con partenza mattutina alle 8 all’andata e pomeridiana alle 14 al ritorno.

E a rendere ancora più competitivo il viaggio dall’Italia alla Corsica è uno sconto valido per passeggeri e veicoli per i residenti corsi sulle linee Genova-Bastia, Genova-Ajaccio, Livorno-Bastia e Piombino-Bastia.

Infine, saranno aperte prossimamente, come sempre, le prenotazioni per l’Isola d’Elba sulle linee Moby e Toremar, fra Piombino, Portoferraio, Cavo e Rio Marina e per l’Arcipelago Toscano quelle fra la Sardegna e la Corsica sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.

Con Moby, Tirrenia e Toremar l’estate 2024 è già arrivata. E si può già prenotarla.

Gruppo Moby

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono le Compagnie del Gruppo Moby, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri. Con le tre compagnie, il gruppo Moby collega Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano con 31 navi, con circa 37.200 partenze per 22 porti. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: le ammiraglie sono sono state insignite della prestigiosa Green Star del RINA. Al gruppo Moby fa capo anche una flotta di 18 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio in nove porti sul territorio. Nel Porto di Napoli il Gruppo è azionista del Terminal Traghetti, nel porto di Genova è azionista di Stazioni Marittime, a Livorno controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl, il Terminal ro/ro LTM Autostrade del Mare Srl e il terminal passeggeri Porto di Livorno 2000.