SERES presenta tre veicoli intelligenti a energia nuova in occasione dell'IAA Mobility 2023

La famiglia di SUV elettrici SERES soddisfa le diverse esigenze degli utenti di SUV intelligenti a energia nuova di classe C, classe D e classe E di tutto il mondo

MONACODI BAVIERA, Germania, 7 settembre 2023 PRNewswire/-- SERES, la principale potenza in Cina nel settore dei veicoli elettrici intelligenti, ha presentato con orgoglio la sua famiglia di SUV elettrici in occasione dell'IAA Mobility 2023.

Sin dal gennaio 2023, SERES è entrata rapidamente in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, coprendo Europa, Medio Oriente, Americhe e Africa. Ha inoltre completato un test di qualità su strada in tutta Europa, coprendo 21 Paesi in 23 giorni e accumulando oltre 10.000 km per veicolo. Il tasso di compatibilità di ricarica complessivo ha superato il 95%.

La presenza di SERES al più grande salone dell'automobile d'Europa dimostra quanto lontano sia arrivata l'azienda in poco tempo e i suoi nuovi modelli sembrano certamente offrire ai clienti di tutto il mondo un'ampia gamma di opzioni nel popolare mercato dei SUV elettrici.

Mr. Zhang Xingyan, Presidente della divisione estera di SERES, ha dichiarato: "Come azienda produttrice di tecnologia focalizzata sulle nuove energie, dotata di fantastiche capacità di ricerca e sviluppo e di fabbriche intelligenti di livello mondiale, SERES potrà offrire ai clienti europei e del mondo una più ampia gamma di modelli e una migliore esperienza del servizio".

Oltre a mostrare l'eccezionale qualità dei suoi prodotti, SERES espone anche il fascino del suo marchio al Salone dell'auto di Monaco. Nello stand, dall'area di campeggio simulato ai vari giochi interattivi, ogni visitatore potrà ricevere il caloroso benvenuto della famiglia di SUV SERES.

