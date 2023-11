Virent e Johnson Matthey: alla base della pionieristica tecnologia che ha reso possibile il primo volo transatlantico con SAF al 100%

LONDRA, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Con un risultato straordinario per l'industria aeronautica, la tecnologia BioForming® Sugar to Aromatics (S2A) sviluppata da Virent e Johnson Matthey ha reso possibile il primo volo transatlantico in assoluto di una linea aera commerciale utilizzando senza alcun problema o modifica benzina avio sostenibile (SAF, Sustainable Aviation Fuel) anziché quella convenzionale. Questo volo storico rappresenta un progresso significativo nel cammino dell'industria aeronautica verso un futuro a emissioni di carbonio ridotte.

L'aereo Virgin Atlantic ha utilizzato per il volo esclusivamente SAF, che ha sostituito la convenzionale benzina avio ed è prodotta esclusivamente a partire da materie prime sostenibili. Ciò è stato possibile mediante l'inclusione di un nuovo biocomponente aromatico nella miscela impiegata per la preparazione della benzina avio. I composti aromatici sono una parte essenziale della benzina avio in quanto interagiscono con le tenute polimeriche facendole espandere per prevenire perdite di carburante, migliorano le proprietà di lubrificazione e assicurano le corrette prestazioni dell'impianto di alimentazione.

Inventato originariamente da Virent e sviluppato congiuntamente per la commercializzazione da Virent e Johnson Matthey, il processo BioForming® converte zuccheri vegetali sostenibili in prodotti bioaromatici, tra cui il cherosene aromatico sintetico BioForm® SAK (Synthesized Aromatic Kerosene), che fornisce i composti aromatici necessari per la benzina avio e può essere miscelato con una gamma di altri SAF, accelerando la transizione dal carburante convenzionale ad alternative sostenibili e compatibili con l'attuale tecnologia aeronautica. I vari voli dimostrativi in cui si è utilizzato BioForm® SAK hanno inoltre mostrato che quest'ultimo può essere un 'normalizzatore' per far sì che diversi blendstock (componenti della benzina avio) contenenti SAF possano essere portati entro specifica e soddisfare i criteri prestazionali degli aerei.

Spiega Maurits van Tol, Chief Executive Catalyst Technologies presso Johnson Matthey: "La tecnologia BioForming® è al cuore di questa innovazione, è la chiave che apre la strada a una soluzione pronta per il futuro dei viaggi aerei con livelli molto più elevati di decarbonizzazione. Johnson Matthey ha collaborato con Virent per sviluppare ulteriormente e ottimizzare il processo e i catalizzatori alla base della tecnologia BioForming® S2A.

"Il volo Virgin Atlantic che è stato coronato dal successo testimonia dei risultati che possiamo conseguire. È una sollecitazione ad accelerare la produzione di SAF. Noi di Johnson Matthey ci impegniamo a collaborare con partner come Virent per promuovere innovazioni sostenibili e contribuire alla lotta globale contro il cambiamento climatico".

Aggiunge David Kettner, Presidente e Direttore ufficio legale Virent: "Guardiamo con fiducia all'opportunità di collaborare con queste aziende proiettate nel futuro e di partecipare a un altro volo dimostrativo dall'esito favorevole usando benzina avio sostenibile al 100% contenente il BioForm® SAK di Virent la cui combustione è più pulita."

"Grazie alla tecnologia dei carburanti vegetali Virent, questo volo di prova ha mostrato che un carburante prodotto al 100% a partire da fonti rinnovabili può soddisfare le specifiche attuali e funzionare impeccabilmente negli attuali motori delle linee aeree commerciali. Virent continuerà a collaborare con aziende il cui focus è sul futuro e attraverso questa collaborazione possiamo continuare a ridurre le emissioni e portare avanti un'industria aeronautica più efficiente riguardo al carburante utilizzato".

BioForm® SAK fornisce i composti aromatici necessari nella benzina avio utilizzata per l'infrastruttura e gli aerei attuali senza bisogno di alcuna revisione o modifica, il che significa che la benzina avio sostenibile può sostituire completamente e in modo semplice quella convenzionale. Consente una transizione completa dalla prassi attuale che prevede la miscelazione di carburanti convenzionali con SAF, per soddisfare gli standard relativi alla benzina avio con una soluzione che utilizza SAF al 100%. In ultima analisi, la tecnologia BioForming® ha il potenziale di ridurre significativamente le emissioni di carbonio e segna un momento trasformativo sia per l'industria aeronautica che per le attività a difesa dell'ambiente in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia BioForming® visitare matthey.com/bioforming-saf e virent.com/technology/bioforming/. Per maggiori informazioni sulle iniziative per la sostenibilità di Johnson Matthey visitare matthey.com/sustainability.

Johnson Matthey è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie sostenibili. Da oltre 200 anni utilizziamo processi chimici avanzati sui metalli per far fronte ai principali problemi del mondo.

Molte delle aziende leader globali nei settori dell'energia, della chimica e automotive contano sulla nostra tecnologia e competenza per decarbonizzare, ridurre le emissioni dannose e migliorare la loro sostenibilità.

E ora, mentre il mondo deve affrontare i problemi del cambiamento climatico, dell'erogazione di energia e della scarsezza delle risorse, stiamo sviluppando attivamente soluzioni per i nostri clienti. Attraverso risultati scientifici che ispirano e innovazioni continue, stiamo catalizzando la transizione a emissioni nette nulle per milioni di persone ogni giorno.

Virent è un'affiliata di Marathon Petroleum Corporation, un'azienda di logistica midstream, marketing e raffinazione integrate. Virent utilizza la sua tecnologia brevettata BioForming® per creare i carburanti e le sostanze chimiche di cui il mondo ha bisogno per un'ampia gamma di risorse rinnovabili che si presentino ubbidendo ai principi della natura. I processi chimici brevettati Virent trasformano le bio materie prime a base di carboidrati in prodotti identici a livello molecolare a quelli prodotti a partire dal petrolio. La tecnologia Virent può consentire di produrre sia una gamma di carburanti – benzina, gasolio e benzina avio – sia sostanze chimiche utilizzate per la produzione di plastica, fibre e film. Al momento Virent sta collaborando con Johnson Matthey per sviluppare ulteriormente la tecnologia BioForming® e concederla in licenza a scopi di commercializzazione.

Per maggiori informazioni visitare www.matthey.com www.virent.com

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2288473/Johnson_Matthey_Infographic.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2288472/Johnson_Matthey.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2288474/Johnson_Matthey_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/virent-e-johnson-matthey-alla-base-della-pionieristica-tecnologia-che-ha-reso-possibile-il-primo-volo-transatlantico-con-saf-al-100-302002227.html