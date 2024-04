Trustist comunica i risultati del primo trimestre 2024

CHARLOTTE, Carolina del Nord, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha comunicato oggi i risultati del primo trimestre 2024. Gli investitori possono accedere alla teleconferenza in tempo reale sugli utili del primo trimestre 2024 alle 08:00 ET di oggi tramite webcast o collegandosi come segue:

Il comunicato sugli utili, la presentazione per gli investitori, inclusa un'appendice che riconcilia le informazioni non GAAP, e il riepilogo delle prestazioni trimestrali del primo trimestre 2024 di Truist, che contiene programmi finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito web delle relazioni con gli investitori Truist, https://ir.truist. com/guadagni. La registrazione della teleconferenza sarà disponibile sul sito web per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari basata sullo scopo, impegnata a ispirare e creare comunità e vite migliori. In qualità di una delle più importante banche commerciali statunitensi, Truist detiene la principale quota di mercato in molti dei settori ad alta crescita negli Stati Uniti. Truist offre una vasta gamma di prodotti e servizi attraverso i suoi business per i settori wholesale e consumer – servizi bancari per consumatori e piccole imprese, per clienti commerciali e aziendali e per società di investimento, per società di assicurazione e gestori di patrimoni, servizi di pagamento e prestiti speciali. Con sede a Charlotte, Carolina del Nord, Truist è una delle prime 10 banche commerciali con attività per un totale di 535 miliardi di dollari al 31 marzo 2024. Truist Bank, membro della FDIC. Per saperne di più visitare Truist.com.