BYHOURS - Godetevi le vacanze estive senza impatto sull'ambiente

BARCELLONA, Spagna, 16 luglio 2019 /PRNewswire/ -- BYHOURS, la prima piattaforma online e applicazione mobile su scala internazionale che permette ai clienti di prenotare microsoggiorni in più di 3000 hotel in pacchetti da 3, 6 e 12 ore, è il soggetto di uno studio sui trend di sostenibilità per l'estate. La ricerca rileva che le vacanze sono una delle principali cause dell'aumento dell'inquinamento ambientale. Secondo uno studio dell'OMPE (l'organizzazione mondiale per la protezione dell'ambiente), il turismo è responsabile dell'8% delle emissioni di gas serra nel mondo.

Il volo, il metodo di trasporto preferito, purtroppo non è considerato ecologico in quanto gli aerei emettono più anidride carbonica per chilometro di qualsiasi altro mezzo di trasporto (285gr/passeggero/km). Inoltre, durante i caldi mesi estivi, quando cerchiamo di rimanere idratati e freschi, aumenta il consumo di acqua ed elettricità. Il problema viene aggravato dal fatto che durante le vacanze consumiamo troppo e produciamo più rifiuti del solito.

L'impronta umana è più prominente e pronunciata di quanto pensiamo. Ma è possibile rispettare l'ambiente durante le nostre meritate vacanze? Una nuova tendenza dimostra che le vacanze sostenibili sono possibili. Ecco alcune idee su come godersi una vacanza a chilometri zero.

