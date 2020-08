Taxi2Airport.com: Il Taj Mahal - La "Meraviglia del mondo" più popolare sui social media nostro Colosseo di Roma al 4 ° posto

AMSTERDAM, 17 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Il Taj Mahal in India è la più popolare tra le 7 Meraviglie del Mondo moderno sui social media.

Taxi2Airport , ha analizzato l'engagement social delle 7 meraviglie del mondo moderno esaminando il numero di Mi Piace sui post contenti queste meraviglie, i follower delle loro pagine Twitter, hashtag di Instagram, i tag di questi monumenti e i pin su Pinterest relazionati a queste meraviglie. I risultati di questa analisi sono stati poi classificati nell'Indice di Social Engagement 2019 dove speciali edifici e costruzioni sono stati classificati su una scala di 100 punti. La piattaforma internazionale di taxi,, ha analizzato l'engagement social delle 7 meraviglie del mondo moderno esaminando il numero di Mi Piace sui post contenti queste meraviglie, i follower delle loro pagine Twitter, hashtag di Instagram, i tag di questi monumenti e i pin su Pinterest relazionati a queste meraviglie. I risultati di questa analisi sono stati poi classificati nell'Indice didove speciali edifici e costruzioni sono stati classificati su una scala di 100 punti.

Meraviglia indiana del mondo

Con un totale di 94 punti, il Taj Mahal è la meraviglia del mondo più popolare sui social media. Il mausoleo di marmo bianco di Agra ottiene risultati migliori su Facebook e Twitter, con 929.544 "Mi piace" su Facebook e 179.187 follower su Twitter. Su Pinterest e Instagram, tuttavia, il Taj Mahal finisce al terzo posto in termini di popolarità.

Chichén Itzá – il secondo classificato

Chichén Itzá in Yucatán (Messico) è al secondo posto nell'indice di social engagement, con un totale di 92 punti. In termini di social engagement, Chichén ha ricevuto il maggior numero di punti da Pinterest, con un totale di 2.587 pin. Su Facebook e Twitter, la famosa città dei Maya è al secondo posto, mentre su Instagram si è classificata quinta.

Classifica le altre meraviglie, anche nostro Colosseo

Al terzo posto, secondo Taxi2Airport.com, si trova il Machu Picchu con 89 punti, seguito dal nostro Colosseo di Roma (88 punti), La Grande Muraglia cinese (81 punti), Il Cristo Redentore in Brasile (81 punti) e Petra (Giordania) (77 punti). Nonostante la classifica relativamente "positiva" di Petra su Facebook (quinto posto), questa città storica e archeologica presenta scarsi risultati su ogni altra piattaforma di social media, classificandosi all'ultima posizione.

NOTE PER L'EDITOR

I risultati dell'indice di impegno sociale sono basati su un sistema di punti. Per ogni piattaforma di social media, ogni Meraviglia ha iniziato a 70 punti, dove potevano ricevere 98 punti in totale, per piattaforma di social media.

Per piattaforma di social media, le Meraviglie hanno ricevuto punti, che vanno da 1 punto (minimo impegno) a 7 (maggior coinvolgimento). 0 punti = punteggio 70 (punto iniziale), 1 punto = punteggio 74, 2 punti = punteggio 78, 3 punti = punteggio 82, 4 punti = punteggio 86, 5 punti = punteggio 90, 6 punti = punteggio 94 e 7 punti = punteggio 98. Il punteggio totale si basa su una media di tutti i punti per piattaforma di social media.