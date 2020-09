Le 5 mete più lussuose per le tue vacanze in giro per il mondo

Milano, 25 Novembre 2019. Sogno proibito di chi ama viaggiare, le vacanze di lusso non sono spesso abbordabili. Per questo motivo sono richieste soprattutto in occasioni irripetibili, come lune di miele, anniversari o ricorrenze speciali. Le destinazioni più lussuose, naturalmente, sono quelle che sorgono in riva al mare, e in particolare su isolotti lontani dalla costa e circondati dalla quiete degli oceani; ma molto spesso, nella lista delle mete più costose, rientrano anche le grandi metropoli, dove è possibile immergersi nel lusso con un’esperienza indimenticabile. In ogni caso, i luoghi in cui sia possibile concedersi una vacanza da sogno sono diversi. Cinque di questi, a causa della loro esclusività, risultano quasi inaccessibili. Dato che si tratta di località remote, per essere sicuri di trascorrere un soggiorno sereno è opportuno stipulare un’assicurazione viaggi online poco prima della partenza, per garantirsi assistenza sanitaria e qualsiasi altro tipo di copertura.

Vacanze e lusso: un cottage tra natura e relax

Una delle mete inarrivabili per i vacanzieri low cost è Petit St. Vincent, un isolotto tropicale a 5 stelle, che dispone di soli 22 esclusivissimi cottage, al costo di 900 dollari a notte. Ogni abitazione, con vista sul Mar dei Caraibi, è immersa in un panorama incontaminato. Ma è bene non lasciarsi ingannare dalla natura selvaggia dell’isola: nelle sole due miglia di costa, ogni visitatore può beneficiare di una spa con i migliori trattamenti di benessere, un centro massaggi d’eccellenza e attività ricreative di qualsiasi tipo.

Mete costose e panorami mozzafiato

La destinazione favorita di chi non bada a spese, ma vuole mantenere un contatto diretto con la natura, si trova sulle isole Galapagos, un arcipelago nel cuore dell’oceano Pacifico che fa parte della Repubblica dell’Ecuador. Qui, su un’altura che sovrasta gli esclusivi panorami vulcanici dell’isola di Santa Cruz, sorge maestoso Ikaia Lodge, un resort esclusivo che dispone di suite panoramiche extra lusso, tutte con accesso a piscina privata. La struttura, concepita interamente con i più moderni concetti di eco sostenibilità, garantisce un contatto diretto con la natura; ma non mancano bar e ristoranti prestigiosi, oltre a esclusive crociere su uno yatch.

Hotel, spa e campi da golf

Coppie e famiglie possono concedersi una vacanza di lusso a Indura Beach, un luxury resort che sorge in prossimità delle spiagge dell’Honduras, con attività pensate per grandi e piccini. L’hotel, che annovera fra i suoi servizi un enorme campo da golf, dispone di 60 confortevoli suite a cinque stelle, il cui costo, nei periodi di bassa stagione, si aggira attorno ai 250 dollari a notte. Fanno da scenario giardini lussureggianti, piscine sontuose e una spa all’aperto, con un servizio bar & lounge tra i più esclusivi della zona.

Il lusso tra cielo e mare

Immersa tra l’azzurro dell’arcipelago delle Fiji e il verde dei boschi di cocco incontaminati, Laucala è il resort privato d’eccellenza dei vacanzieri di lusso di tutto il mondo. Dispone di sole 25 ville, riproduzioni in stile lussuoso delle classiche abitazioni locali, tutte dotate di piscine a sforo, che al tramonto si illuminano di charm con le classiche torce tiki. Il costo di un’abitazione è di circa 4800 dollari a notte, a fronte dei quali è possibile godere di cocktail illimitati, accesso ai campi da golf e una spa immersa nelle magiche atmosfere del giardino.

Suite dai panorami esclusivi

Chi ama le vacanze sul mare, ma non vuole rinunciare ai panorami montani, può trovare ciò che cerca prenotando una delle 29 suite di Jade Mountain. Situato sulla costa caraibica di St. Lucia, il resort dispone di alloggi, dal costo di 1500 dollari a notte, in cui la camera da letto, la piscina e il panorama circostante si fondono in un unico paesaggio. A ciò si aggiunge una boutique spa e un’area fitness con tutti i comfort, oltre a un sevizio totalmente dedicato 24 ore su 24.

