L'icona pop australiana, Kylie Minogue, invita i britannici down under

LONDRA, 25 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- L'icona pop australiana, Kylie Minogue, il giorno di Natale ha dedicato al Regno Unito uno speciale messaggio musicale, parte della recente campagna di Tourism Australia, incoraggiando i britannici a viaggiare in Australia.

https://www.multivu.com/players/English/8664951-tourism-australia-kylie-minogue-brits-down-under/ Trova qui il comunicato stampa multimediale interattivo:

Il video della canzone, il cui testo è stato scritto dal cantautore australiano Eddie Perfect, mostra per tre minuti gli affascinanti panorami australiani ed è stato trasmesso dalla televisione britannica quando milioni di persone si sintonizzavano per l'annuale discorso di Natale della Regina.

Matesong, prima fase oltreoceano della campagna Philausophy, è il più grande investimento che Tourism Australia ha realizzato nel Regno Unito negli ultimi dieci anni.

Questa canzone, è un tributo di amicizia da parte dell'Australia, che celebra il forte legame che lega questi due paesi.

Kylie durante la performance musicale è stata affiancata dal comico e conduttore televisivo australiano Adam Hills, oltre alle leggende sportive Shane Warne, Ash Barty e Ian Thorpe; le modelle Zac e Jordan Stenmark; lo chef britannico Darren Robertson di Three Blue Ducks e gli Aboriginal Comedy Allstars.

Tourism Australia Managing Director, Philippa Harrison ha dichiarato che il giorno di Natale è stato l'occasione perfetta per catturare l'attenzione di milioni di britannici.

"L'annuale discorso natalizio della Regina è un momento chiave per il Regno Unito: milioni di persone si sono sintonizzate per il tradizionale messaggio televisivo e mentre molti altri l'hanno seguito online.

"Molti britannici a gennaio iniziano a pensare alla prossima vacanza all'estero, quindi quale occasione migliore per invitare gli spettatori a scegliere l'Australia come futura meta delle loro vacanza", ha dichiarato Harrison.

Kylie ha affermato che è stato un onore collaborare con Tourism Australia e presentare la sua madre patria a tutto il Regno Unito, suo Paese di adozione.

"Girare il video di Matesong è stato come realizzare un sogno. Ho avuto la possibilità di visitare luoghi del paese in cui non era mai stata e tornare nei posti bellissimi della mia infanzia.

"Sono così orgogliosa di essere australiana che ho speso la maggior parte della mia vita viaggiando in tutto il mondo e condividendo con chiunque le mie storie ed esperienze sull'Australia; mi sento decisamente parte di questa campagna sull'Australia.

La campagna inoltre verrà riportata dalla televisione britannica, nei cinema, online, sui social e con pubblicità out of home.