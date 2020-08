Vuoi organizzare il viaggio dei tuoi sogni a NYC? NewYorkWelcome

Milano, 29 Gennaio 2020 - Chi non ha mai desiderato, almeno una volta, di visitare New York? Perché sia un autentico viaggio da sogno, va curato ogni particolare, e non è certo semplice dall’Italia. La soluzione c’è e si chiama NewYorkWelcome, da oltre 12 anni presente nella Grande Mela come Incoming Tour Operator specializzato in viaggi e soggiorni a New York City, e Stati Uniti, con un’offerta concepita specificatamente per il mercato italiano.

NewYorkWelcome propone vacanze di Natale a New York, tour New York dedicati e customizzati rivolti sia al singolo cliente (B2C), sia a clienti business e affiliati (B2B). Opera come corrispondente locale di piccole, medie e grandi agenzie di viaggi italiane che hanno bisogno di un operatore professionale che può avvalersi di presenza sul territorio, una profonda conoscenza della realtà newyorkese e della clientela, in particolare per quanto riguarda i viaggiatori italiani.

Con NewYorkWelcome tour di New York in italiano, gite fuori porta e assistenza a misura del viaggiatore

La conoscenza del territorio newyorkese non è limitata all’ambito lavorativo, dietro a NewYorkWelcome c’è una famiglia di origine italiana che vive la Grande Mela ogni giorno anche come semplice cittadino. Il cliente può quindi contare su expertise professionale e sul valore di esperienze personali di vita.

Grazie a questo approccio avviene un’attenta pianificazione del soggiorno, strutturato rispetto alle diverse esigenze del cliente: budget, preferenze, richieste particolari, profilo del viaggiatore (esperto, neofita, eccetera) e vari altri aspetti pertinenti. Il viaggio è così incentrato sulle sue propensioni e aspettative.

NewYorkWelcome provvede all’organizzazione di tour di giorno e di notte, tour a piedi New York in quartieri insoliti e lungo percorsi inediti, gite fuori porta, tour all’interno dei musei, tour di cibi e locali storici della Grande Mela e molto altro ancora.

A disposizione del cliente c’è un team di professionisti pronti ad assisterlo in ogni fase della pianificazione della vacanza, dalla prima chiamata o e-mail all’erogazione degli effettivi servizi. Ogni guida turistica di NewYorkWelcome dispone di licenza per guida turistica ufficiale rilasciata dal consumer affairs di NYC ed è madrelingua italiana.

I servizi includono soluzioni a misura del viaggiatore “fai da te”, che può ricercare, ad esempio, escursioni di gruppo, biglietti per accedere ai musei, pass per attrazioni in sconto, eccetera. NewYorkWelcome collabora da anni con i principali operatori turistici di New York e dintorni.

Dispone quindi di risorse per accontentare quanti desiderano approfittare dei bus panoramici a due piani, dei principali musei della città (MoMa, Met, Museo di Storia Naturale) o delle attrazioni come Empire State Building e Top of The Rock.

Vengono inoltre approntate proposte per coloro che vogliono godersi i musical di Broadway, tour sui set cinematografici, tour Cascate del Niagara o verso altre affascinanti destinazioni, quali Washington, Boston e Filadelfia.

Servizi, escursioni e contatti su newyorkwelcome.net

Su www.newyorkwelcome.net è riportata un’estesa lista di servizi ed escursioni, presentate da agenzie e compagnie di tour locali con le quali sono attivi rapporti di collaborazione da anni. E dal gennaio 2020 i clienti di NewYorkWelcome possono approfittare, su appuntamento, del nuovo ufficio a Times Square (1460 Broadway), con terrazza sulla piazza più famosa del mondo.

