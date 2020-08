Chef stellato collabora con TWISPER per sostenere il settore alberghiero e della ristorazione affinché possano far ripartire le attività

GINEVRA, 30 aprile 2020 /PRNewswire/ --

, l'app social per i viaggi che rivoluziona il settore delle raccomandazioni online ha lanciato una campagna globale in collaborazione con Philippe Chevrier - il famoso chef svizzero insignito di due stelle Michelin - per aiutare gli hotel e i ristoranti nel mondo colpiti dall'emergenza COVID-19.

Fedele ai suoi valori fondamentali di positività, equità e solidarietà, l'azienda svizzera ha lanciato una campagna senza precedenti del valore di quasi 4 milioni di euro tramite TWISPER Business, la sua piattaforma per gli imprenditori, per aiutarli a superare questi tempi difficili attraverso un passaparola digitale positivo.

TWISPER offre 10.000 abbonamenti Pro con accesso gratuito di 1 anno a tutte le sue funzionalità premium, che includono un pulsante di prenotazione senza commissioni aggiunto al profilo aziendale su TWISPER, un manager delle schede delle attività aziendali all-in-one che aggiorna automaticamente i dettagli delle aziende su più di 20 piattaforme e una funzione di messaggistica per il cliente volta a migliorarne il coinvolgimento. Le aziende interessate possono semplicemente utilizzare il codice promozionale "POSITIVE" al momento della registrazione su

TWISPER Business.

"A differenza delle principali piattaforme di raccomandazione online che realizzano enormi profitti vendendo i dati degli utenti e creando molte recensioni false o negative, la nostra esclusiva piattaforma digitale del passaparola aiuta le aziende ad attirare nuovi clienti attraverso la comunità di utenti di TWISPER e i loro amici", afferma Antonio Canton, CEO di TWISPER. "Oggi le aziende possono riprendere il controllo della propria immagine online e prepararsi a un ritorno memorabile".

Anche gli ambasciatori di TWISPER che lavorano nel settore della gastronomia stanno offrendo un contributo positivo alle loro comunità, in quanto sono essi stessi colpiti dalle difficoltà legate al lockdown.

Philippe Chevrier dona 1.000 hamburger Premium

Dirk Hany ha creato un divertente canale su Youtube

al personale ospedaliero della terapia intensiva degli Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il personale può utilizzare uno speciale coupon per ritirare il pasto gratuito presso la raffinata Chez Philippe Grill House di Ginevra. Inoltre, il genio del cocktail e proprietario del Bar Am Wasser a Zurigodove insegna a preparare fantastici cocktail a casa.

INFORMAZIONI SU TWISPER

TWISPER mette in contatto le persone con gli amici di cui si fidano e le aziende che apprezzano per riportare la correttezza, l'autenticità e la positività nel mondo delle raccomandazioni online. Start-up svizzera fondata nel 2018, TWISPER viene utilizzata in oltre 90 paesi e in 6 lingue, e impiega più di 50 dipendenti a Ginevra e Lisbona.

In quanto piattaforma senza pubblicità che protegge e non vende i dati degli utenti, TWISPER Business consente alle aziende del settore alberghiero e gastronomico di riprendere il controllo della propria immagine online e di trarre vantaggio dal passaparola digitale.

