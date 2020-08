Alla scoperta della Sicilia: guida alle migliori spiagge dell'isola

Palermo, 5 Maggio 2020. La Sicilia è un vero e proprio gioiello paesaggistico, una terra ricca di fascino e storia. La presenza di alcune delle migliori spiagge italiane, molte delle quali premiate annualmente anche con la bandiera blu, è un aspetto che rende l’isola una meta turistica molto ambita per le vacanze estive.

Molte persone preferiscono scoprire le bellezze naturali della Sicilia mantenendo una certa libertà, locando un immobile al posto del classico soggiorno in hotel. Senza dubbio una villa sulla spiaggia è un’ottima soluzione di casa in affitto sul mare, come le proposte di qualità che si trovano sul sito wishsicily.com, poiché consente di gestire autonomamente i propri orari, i pasti e permette di scegliere una zona per poi visitarne anche i dintorni.

Affidarsi a portali gestiti da professionisti, come appunto wishsicily.com, permette di visionare una quantità innumerevole di case vacanze direttamente online: in questo modo, sarà possibile individuare comodamente la soluzione più indicata per le proprie esigenze, visionando le caratteristiche dei singoli alloggi e consultando le recensioni dei clienti, così da poter disporre anche di un gran numero di feedback.

Ad ogni modo, la Sicilia è una terra incredibile, in grado di offrire scenari meravigliosi e unici nel mondo, dalle coste orientali a quelle occidentali, per non parlare delle sue splendide isole, alcune delle quali considerate degli autentici paradisi naturali. Per scegliere consapevolmente dove trascorrere il proprio soggiorno, allora, può essere utile raccogliere informazioni su quelle che sono considerate tra le migliori spiagge della Sicilia.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

Situata nella suggestiva isola di Lampedusa, luogo di rara bellezza paesaggistica, la spiaggia dei Conigli è considerata una delle più belle al mondo.

Si tratta di una vera perla, localizzata di fronte all’omonima isola, zona caratterizzata dalla presenza di grotte marine e habitat naturale delle tartarughe Caretta: un’area protetta in cui trovare un turismo ecologico e sostenibile.

Cala della Disa, Trapani

A pochi chilometri di distanza da Trapani, città storica e artistica della Sicilia, San Vito Lo Capo è una rinomata località di villeggiatura per le vacanze estive.

Qui è possibile incontrare alcuni dei lidi più apprezzati dell’isola, tra cui la bellissima Cala della Disa. Situata all’interno della Riserva Naturale dello Zingaro, la spiaggia offre un panorama unico e un’acqua limpida e cristallina.

Cala Rossa, Favignana

L’isola di Favignana è un altro paradiso per il turismo in Sicilia, una meta molto popolare ubicata al largo di Trapani e Marsala. Qui è presente la suggestiva Cala Rossa, uno dei tratti più gettonati di tutta la costa.

L’atmosfera è davvero suggestiva, con le barche a vela sullo sfondo e lo sguardo che si perde nella vastità del Mar Mediterraneo, con un sentiero da percorrere a piedi che rende Cala Rossa un fantastico scorcio tutto da ammirare per chi giunge a piedi.

Scala dei Turchi, Agrigento

Nelle vicinanze di Realmonte, cittadina a poca distanza da Agrigento e dalla Valle dei Templi, si trova una delle migliori spiagge della Sicilia, conosciuta in tutto il mondo e in grado di attirare un turismo internazionale.

Si tratta della Scala dei Turchi, un lido protetto dalla scogliera di falesia di argilla bianca, con il suo aspetto che contribuisce alla bellezza complessiva del posto. Il panorama è mozzafiato e l’acqua di un verde smeraldo intenso, per un luogo che toglie il respiro incantando bambini e adulti.

Spiaggia di Mondello, Palermo

Tra le spiagge più famose e gettonate della Sicilia c’è Mondello, rinomata località turistica nelle vicinanze di Palermo. Questa spiaggia è ideale per chi viaggia con la famiglia, infatti è attrezzata e offre servizi in grado di soddisfare ogni esigenza.

Oltre al relax in spiaggia e all’acqua meravigliosa, sempre pulita e trasparente, Mondello propone un’ampia scelta di ville da affittare e diversi centri d’interesse storico e archeologico da visitare nei dintorni.

Spiaggia di Calamosche, Siracusa

Nella stupenda Val di Noto, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, è possibile recarsi presso l’incantevole spiaggia di Calamosche, inserita all’interno della zona protetta della Riserva Naturale di Vendicari.

Questa caletta è riparata da due promontori, con una sabbia molto fine e un mare quasi sempre calmo e tranquillo. Per la sua rara bellezza, la spiaggia di Calamosche è stata teatro di numerosi spot pubblicitari, con uno scenario unico soprattutto al tramonto.

Spiaggia di isola Bella, Messina

Se si scegliere di visitare una tra le migliori spiagge della Sicilia, non può non mancare una tappa nella provincia di Messina, in particolare a Taormina, luogo d’arte e cultura dove visitare gli splendidi Giardini Naxos.

Qui, una sottile striscia di terra consente di raggiungere l’isola Bella a piedi anche nelle giornate di alta marea. La spiaggia è un posto naturalistico spettacolare al tramonto, inoltre propone un museo e una serie di emozionanti escursioni in barca.

Spiaggia Bianca, Lipari

Infine, nell’arcipelago delle isole Eolie, esattamente a Lipari, si trova la spettacolare spiaggia Bianca, considerata la più bella dell’intera isola siciliana.

Il lido è localizzato vicino il caratteristico borgo di Acquacalda, mentre tutt’intorno c’è la scogliera di pomice bianca dal quale la spiaggia prende il nome.

Perfetta per i bambini, la spiaggia Bianca è attrezzata per le famiglie e l’acqua sempre piuttosto calda garantisce le condizioni ottimali per tuffarsi ogni giorno in una delle zone più belle del territorio siculo.

Come si è visto, la Sicilia è caratterizzata dalla presenza di spiagge tra loro eterogenee, ma tutte accumunate da grande fascino. Una bellezza di cui si potrà beneficiare al massimo, nel caso in cui si decida di soggiornare in una casa sul mare.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.wishsicily.com/it/

Palermo – Italia

Email: info@wishsicily.com

Comunicato a cura di: IMG Solutions per WishSicily